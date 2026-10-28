El chef Ferrán Adrià critica los desayunos de hoteles cuatro y cinco estrellas: “La mayoría de productos no son españoles”

¿Nos importa la procedencia de los productos que desayunamos cuando visitamos un hotel de cuatro o cinco estrellas? Al reputado chef Ferran Adrià parece ser que sí.

El cocinero ve incomprensible que establecimientos de estas categorías recurran mayoritariamente a productos extranjeros cuando España dispone de una enorme variedad de alimentos de calidad.

Adrià cree que hay que darle mayor protagonismo a la gastronomía nacional sin convertir el desayuno en un servicio inaccesible para los huéspedes, según sus últimas declaraciones durante el Foro Internacional Turium 2026, celebrado en Madrid, donde recibió el premio Turium Connecting Excellence Award.

El antiguo responsable de elBulli también trató varios temas para algunos polémicos: los costes de los bufés y la rentabilidad de la restauración hotelera.

Ferran Adrià exige más productos españoles en los desayunos

El cocinero cuestionó la escasa presencia de alimentos nacionales en algunos establecimientos de categoría superior. “No entiendo cómo en hoteles de cuatro o cinco estrellas, en el desayuno, la mayoría de los productos no son españoles. Que haya vinagre de Módena... ¿Tú te imaginas que en un hotel italiano hubiera vinagre de Jerez? Vamos, ni en películas”.

Adrià cree que el sector debe aprovechar productos como el aceite de oliva virgen extra, los quesos regionales, los embutidos, las frutas de temporada o la repostería tradicional, o “al menos el 50% de los productos del desayuno deben de ser de origen español”.

Cuánto cuesta un desayuno de hotel y cómo afecta a su rentabilidad

La rentabilidad de los desayunos depende de varios factores:

Precio de los alimentos

Personal

Ocupación

Desperdicio

Organización del servicio.

Y es que, por ejemplo, un análisis publicado por Vinetur sobre los costes de restauración hotelera recoge las estimaciones de Linkers Consultoría, que advierte de que una gestión deficiente puede elevar el coste de las materias primas por encima del 35 % o 40 % de las ventas.

La consultora sostiene que revisar compras, turnos y procesos puede mejorar entre 8 y 15 puntos el margen del departamento de alimentos y bebidas en determinados establecimientos.

Por ejemplo, un hotel que sirve 150 desayunos diarios, con un coste de alimentos de cinco euros por huésped, destina 750 euros cada jornada a materias primas. Si consigue reducir las mermas un 10 %, ahorraría 75 euros diarios, equivalentes a 2.250 euros mensuales en un periodo de 30 días.

El problema de los bufés y el desperdicio alimentario

Los bufés permiten atender simultáneamente a numerosos huéspedes, pero también pueden generar pérdidas cuando la producción supera el consumo real. De hecho, son cada vez más los hoteles que revisan su oferta para reducir desperdicios, mejorar el café y elevar la calidad de los alimentos.

Entre las medidas que proponen: la reposición en pequeñas cantidades, el control de las previsiones de ocupación y la adaptación de la oferta a los hábitos de los clientes.

Adrià defiende desayunos de calidad también en hoteles económicos

El cocinero de pedigrí considera también que la excelencia gastronómica no debería limitarse a los establecimientos más caros. “A mí me interesa más que en los hoteles de tres estrellas se desayune muy bien, se coma bien, dentro del precio”. Y también defendió que los restaurantes ofrezcan “un precio que se pueda costear el máximo de personas”.

Esta preocupación coincide con la necesidad de controlar los gastos operativos. Según un análisis de CBRE sobre restauración hotelera, el margen de beneficio de los departamentos de alimentos y bebidas de su muestra pasó del 28,7 % en el primer semestre de 2024 al 29,1 % en el mismo periodo de 2025.

En ese estudio, el personal representaba el 59,4 % de los gastos operativos del departamento, frente al 24 % correspondiente a alimentos y bebidas.

Las dificultades para cambiar la oferta gastronómica

Adrià reconoció que transformar el sector no depende únicamente de la voluntad empresarial. “Las cosas no son fáciles. Yo ya conozco, después de 45 años en este lío, lo difícil que es la administración, las leyes y todo esto”, explica.

También recordó la respuesta que recibió de un presidente del Gobierno hablando sobre este tema: «Bueno, te pongo aquí una silla y lo arreglas tú. Y te pago muy bien». El chef resumió su reflexión con otra frase: “Es muy fácil criticar, criticar y criticar”.