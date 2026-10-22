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Marcelo, exjugador del Real Madrid: "Pasé 16 años en Madrid, compré inmuebles e hice inversiones. Hoy por hoy, no tengo de qué preocuparme"

Lejos de despilfarrar su fortuna, diversifica sus inversiones entre el ladrillo de lujo madrileño, el sector de la imagen personal y la gestión de clubes deportivos

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Redacción El Blog Salmón

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Siempre han existido deportistas que, tras colgar las botas, ven cómo sus fortunas menguan rápidamente. No parece ser el caso de Marcelo Vieira. Tras anunciar su retirada del fútbol profesional en 2025, el exjugador del Real Madrid dejó claro que su vida es de todo menos una preocupación financiera. Él mismo habló de su activo en La Revuelta: "He estado 16 años en el Madrid, soy propietario de un club en Brasil, tengo inmuebles e inversiones... Hoy por hoy, no tengo de qué preocuparme", aseguraba en unas declaraciones recogidas por la prensa. 

Fuerte apuesta inmobiliaria. Si bien es habitual que las estrellas del balón inviertan su capital en distintas vías, Marcelo ha ido un paso más allá en un terreno que conoce a la perfección. Entre sus movimientos más llamativos destaca la compra, en 2023, de un inmueble de varias plantas en la madrileña plaza de la República Argentina, situado en pleno barrio de El Viso, por 3,7 millones de euros. Para gestionar esta faceta, no se limita a comprar y esperar, sino que figura como administrador único de las sociedades promotoras Borsen Trade y Belluly, según informaciones publicadas en la prensa. Era un paso lógico. Y no es el único: en España nos encontramos ante otros casos similares, como el enorme entramado de viviendas de Diego Pablo Simeone en la capital.

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El Viso no es un distrito cualquiera, sino una zona residencial de Madrid que históricamente ha concentrado rentas elevadas, como recoge este análisis de El Blog Salmón. Según los datos del mercado inmobiliario de la zona, el precio de la vivienda rondaba los 9.400 euros por metro cuadrado en septiembre de 2026. Hacerse con un inmueble de estas características puede ofrecer un activo de valor considerable y la posibilidad de explotar el mercado del alquiler prime madrileño, aunque la rentabilidad dependerá de muchos factores, claro está.

Un holding deportivo transatlántico

Más allá del ladrillo, su diversificación pasa por su imagen y la industria de los clubes de fútbol. Marcelo abrió una barbería en Río de Janeiro en 2022, pero también ha desarrollado una importante actividad empresarial en el ámbito deportivo. En Brasil participó en el proyecto del Azuriz Futebol Clube, centrado en la formación de jóvenes talentos. En 2023, el CD Mafra portugués pasó a tener un nuevo accionista mayoritario, Heartland, por lo que no conviene atribuir a Marcelo su compra sin más precisiones. Además, su grupo empresarial ha participado en operaciones de inversión relacionadas con el América de Natal. Quizás no sea el clásico directivo de traje y corbata, pero su trayectoria demuestra que ha buscado oportunidades de negocio más allá del terreno de juego.

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La pregunta es: ¿por qué invertir en equipos de ligas menores? Una de las posibles ventajas es participar en la formación y el desarrollo de futbolistas con potencial para dar el salto a competiciones de mayor nivel. El proyecto del Azuriz en Brasil encaja en esa lógica, mientras que el fútbol portugués puede ofrecer una vía de acceso al mercado europeo. Sin embargo, no hay datos suficientes para afirmar que Marcelo controle todas las etapas de ese proceso ni que exista una conexión directa entre los clubes que garantice el recorrido de los jugadores. 

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