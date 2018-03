RSS Crisis

Estamos viviendo, como ya hemos comentado por aquí, grandes caídas en las bolsas últimamente. Y mucha gente que no tiene ahorros invertidos en bolsa piensa: "¿qué más da? A mi no me afecta". Sin embargo las caídas bursátiles sí son importantes y deberíamos estar atentos a ellas.

Por un lado tenemos que estar atentos a las causas de estas caídas. Aquí las bolsas no son más que un indicador más de que el futuro no es color de rosa. Y por otro lado las consecuencias que pueden traer caídas generalizadas en la bolsa.