La reflexión de Lamine Yamal sobre la vivienda: "Vivía en un piso donde la cocina y la habitación estaban en el mismo sitio"

Hay motivos de sobra para asombrarse con los récords de precocidad de Lamine Yamal en los terrenos de juego, pero hacerlo olvidando su punto de partida sería contar la historia a medias. Y es que detrás de la gran estrella del FC Barcelona y la selección española hay una infancia marcada por la estrechez económica y el esfuerzo familiar en Rocafonda, un barrio de Mataró. Allí creció viendo cómo su madre, Sheila Ebana, trabajaba para sacarlo adelante en un entorno con recursos limitados. Era una realidad dura. Quizás no tanto vista desde los ojos de un niño, pero sin duda limitante cuando el espacio en casa escasea.

Esa realidad ha quedado reflejada en una reciente charla del futbolista en el pódcast Resonancia de Corazón (vía Sport), donde recordó las condiciones de su hogar. "Yo venía de estar en un piso donde la cocina y la habitación estaban en el mismo sitio", explicó el delantero al rememorar la falta de espacio que caracterizaba su día a día. Lejos de las mansiones del deporte de élite, su entorno era el de una vivienda con grandes limitaciones de espacio. El agradecimiento hacia su madre es total, y Yamal también recordó los esfuerzos que hacía para sacar adelante a la familia y cómo disfrutaban de las fiestas pese a sus dificultades económicas.

Lo primero que hizo a convertirse en estrella

De hecho, uno de los grandes gestos del joven talento azulgrana ha sido comprarle una vivienda a su madre. "Le compré una casa a mi madre donde eligió. Le pregunté la zona y le dije: la que tú quieras", explicó. Si bien es indudable que el fútbol le ha proporcionado una salida económica, su historia también refleja el cambio que puede experimentar la vida de una familia cuando mejoran sus circunstancias. Pero ¿es el caso de Yamal una excepción en nuestro país? Posiblemente en la parte del éxito sí, pero no en las dificultades para acceder a una vivienda adecuada.

A día de hoy, disponer de espacio suficiente en casa sigue siendo un problema para parte de la población española. El hacinamiento residencial es uno de los indicadores que permiten medir las condiciones de vivienda y se calcula teniendo en cuenta el número de habitaciones disponibles en relación con la composición del hogar. Eurostat recoge estos datos para España y el resto de los países europeos, aunque para establecer una evolución concreta es necesario comparar los valores anuales de la serie estadística. Más allá de las cifras, la falta de espacio puede afectar a la intimidad y al bienestar de quienes no disponen de una vivienda adecuada a sus necesidades.

El precio del alquiler es uno de los factores que dificultan el acceso a la vivienda. Basta con hacer números. Según los análisis de CaixaBank Research sobre el mercado del alquiler en España, el esfuerzo económico que supone pagar una mensualidad varía según la ubicación y las características del contrato. En las grandes ciudades y en los nuevos alquileres, la carga puede ser especialmente elevada, y una parte de los contratos supera el umbral del 40% de los ingresos del hogar. En este contexto, quienes cuentan con salarios bajos pueden encontrar mayores dificultades para acceder a una vivienda completa y recurrir al alquiler de habitaciones para reducir los gastos.

Sea como fuere, la historia de Yamal sirve como recordatorio de las dificultades que afrontan muchas familias para acceder a una vivienda digna. Mientras las portadas celebran sus goles, el precio de la vivienda continúa siendo un desafío para numerosos hogares, especialmente para aquellos con menos recursos. Las administraciones públicas tratan de responder a este problema mediante distintas medidas, pero el esfuerzo económico que supone pagar un alquiler sigue condicionando las posibilidades de emancipación de muchos jóvenes. No todo el mundo puede depender de un talento deportivo excepcional para mejorar sus condiciones de vida.

Imagen | Lamine Yamal (vía Instagram)