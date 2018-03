Al hablar de Estonia, Letonia y Lituania la asociación mental con Europa del este es inmediata, al fin y al cabo los tres países estuvieron ocupados por la Unión Soviética durante medio siglo y solo recobraron su independencia meses antes del colapso del imperio socialista. Pero el pasado fin de semana el exministro de defensa letón Artis Pabriks se jactaba en twitter de que las Naciones Unidas habían 'cambiado oficialmente a los países bálticos de Europa del este a Europa del norte, el sito donde pertenecen'.

UN officially changes Status of Baltic states from Eastern Europe to Northern Europe. This is where we belong. https://t.co/7cPfLgWOML