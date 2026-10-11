Simeone, propietario de 180 pisos en Madrid: "Si me preguntasen dónde voy a vivir cuando deje de entrenar, lógicamente respondería en la Argentina"

El debate sobre los grandes propietarios de vivienda tiene nombres y apellidos sorprendentes, alejados de los fríos fondos de inversión. Acostumbrados a que los profesionales del deporte limiten sus compras a mansiones de lujo, nos encontramos ante un perfil que rompe la norma. Según recoge varios medios, Diego Pablo Simeone y su mujer, Carla Pereyra, han construido una extensa red patrimonial en Madrid que agrupa más de 180 inmuebles y varias residencias de estudiantes. Palabras mayores.

Mediante Carpesim S. L., vinculada a la actividad inmobiliaria de la pareja, “Simeone y Carla Pereyra han conseguido poner en pie un negocio inmobiliario que actualmente tiene más de 180 pisos en Madrid, tiene varias residencias de estudiantes. Han abierto una agencia desde donde se pueden alquilar estos pisos y estos apartamentos y la última vez que presentaron cuentas, que es del ejercicio 2024, rondaban los 40 millones de euros en activos”, explicaba la periodista Cote Villar en un especial de Equipo de Investigación (vía Cadena Dial), programa que suele emitirse en laSexta.

@maria.artieda.noow 🤔 ¿Sabes cuántos apartamentos tiene Simeone en Madrid? 👉 180 apartamentos y 7 edificios. Y su hijo acaba de comprarse uno entero en Tetuán. El Cholo y Carla Pereyra llevan años montando un negocio inmobiliario que roza los 40 millones en activos. Y no compran donde todo el mundo mira. 🏠 Invierten en zonas con recorrido, no en las más exclusivas 📈 Tetuán ha subido casi un 16% en un solo año 💰 Gente que mueve dinero de verdad lo mete en ladrillo en Madrid Si ellos apuestan por el mercado inmobiliario de Madrid con esas cifras, algo sabrán. 🔝Tu propiedad en Madrid puede haberse revalorizado mucho más de lo que crees. En @noow.realestate analizamos el valor real de tu vivienda sin compromiso. Si te gustaría tener un cálculo estimado del valor de tu propiedad, escríbeme VALOR y te envío mi calculadora. 📲 Escríbeme un mensaje directo con tu consulta y te ayudo personalmente. ♬ sonido original - María | Asesora Inmobiliaria

A simple vista, cualquiera diría que el matrimonio planea echar raíces vitalicias en España. Sin embargo, Simeone expresó una preferencia distinta al hablar de su futuro. Tal y como recuerda la revista Lecturas, el técnico ya dejó clara su intención en una entrevista con el diario La Nación en 2016. “Si me preguntasen dónde voy a vivir cuando deje de entrenar, lógicamente respondería en la Argentina. ¿Dónde si no? Es mi país“, afirmaba el argentino. Una declaración que refleja sus preferencias de entonces, aunque no permite asegurar cuáles serán sus planes definitivos.

La inversión inmobiliaria también llega a la siguiente generación

Pero ¿cómo opera exactamente esta maquinaria? Además de la compra de viviendas para su posterior alquiler, el entramado empresarial vinculado a la pareja incluye proyectos de promoción inmobiliaria. Entre ellos figura una promoción de 140 viviendas en Tres Cantos, atribuida a la sociedad Tres Cantos 1415. La estrategia pasa por invertir en zonas con potencial de revalorización, aunque no se puede determinar con los datos disponibles qué peso tiene cada barrio en su cartera inmobiliaria.

Su hijo, Giuliano Simeone, también ha dado sus primeros pasos en el negocio inmobiliario. Según publicó la revista Para Ti, el futbolista adquirió a través de su sociedad, Indio 2022 S. L., un edificio de unos 400 metros cuadrados en el distrito madrileño de Tetuán. La operación incluyó una ampliación de capital cercana a los dos millones de euros y financiación bancaria. El destino definitivo del inmueble no estaba confirmado en la información publicada, aunque la operación apunta a una inversión patrimonial más allá del fútbol.

Las cifras del mercado inmobiliario madrileño ayudan a entender el atractivo de estas operaciones. En septiembre de 2026, el precio medio de la vivienda en venta en Tetuán alcanzó los 6.161 euros por metro cuadrado, según los datos de idealista. El alquiler también registró precios elevados, con una media de 22,9 euros por metro cuadrado al mes, de acuerdo con el informe de alquiler del distrito. Debería obtener así una rentabilidad bruta teórica cercana al 4,5 % anual, antes de descontar gastos, impuestos, mantenimiento y posibles periodos sin inquilinos. Se trata de una estimación basada en precios medios de oferta, no de la rentabilidad real que obtienen Simeone o su hijo con sus propiedades, pero nos da una idea estimada.

Por último, está la fiscalidad. Gestionar un patrimonio inmobiliario mediante una sociedad puede tener implicaciones tributarias diferentes a las de mantener los inmuebles a título personal. La legislación española contempla un régimen especial para entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas, regulado en los artículos 48 y 49 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Este régimen exige, entre otras condiciones, disponer de al menos ocho viviendas arrendadas u ofrecidas en alquiler y mantenerlas en esas condiciones durante un mínimo de tres años. Si se cumplen todos los requisitos y la sociedad se acoge formalmente al régimen, puede aplicarse una bonificación del 40 % sobre la parte de la cuota íntegra correspondiente a las rentas bonificables. No consta, sin embargo, que Carpesim S. L. se haya acogido a él.

Imagen | Atlético de Madrid