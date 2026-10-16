Bruce Willis (71 años) tenía 3 hectáreas en el Caribe en su propiedad y construyó un complejo de lujo que vendió por 27 millones de dólares

Corría el año 2000 cuando Bruce Willis decidió comprar 7,3 acres, equivalentes a unas 3 hectáreas, de terreno en el archipiélago de las Islas Turcas y Caicos. Durante cuatro temporadas, dedicó tiempo y recursos a crear un complejo de lujo con tres casas, cuatro piscinas y un barco pirata de madera. Casi dos décadas después, Willis, en plena retirada de Hollywood, puso la propiedad en el mercado por 33 millones de dólares y finalmente obtuvo 27 millones, según informó el Los Angeles Times.

Entrando más en detalle, las 3 hectáreas se encuentran en Parrot Cay, una pequeña isla privada de las Islas Turcas y Caicos. Su integración en el entorno del conocido resort COMO Parrot Cay fue clave para disfrutar de privacidad y de los servicios de un hotel de lujo. En él, el mítico John McClane en Jungla de Cristal, y su esposa, Emma Heming, podían disfrutar de las comodidades de un establecimiento de cinco estrellas sin renunciar a la tranquilidad de su villa privada. Quién pudiera…

El complejo, con acabados de cierta inspiración asiática, se beneficia de unas vistas espectaculares al océano. El interior de la villa constaba de cinco dormitorios, una sala de cine y una enorme suite en la planta superior. Fue en esta propiedad donde el actor Bruce Willis y la modelo Emma Heming se dieron el “sí, quiero” en 2009. Diez años después, renovaron sus votos matrimoniales, antes de vender el complejo inmobiliario de lujo. Architectural Digest recopiló los detalles de la propiedad y de su venta, incluidos los elementos que hacían de esta finca un refugio exclusivo.

Antes de construir, Willis compró una parcela sin edificar en un territorio británico de ultramar que utiliza el dólar estadounidense. Después, se encargó de desarrollar el terreno y levantar un complejo con casas individuales de lujo, terrazas y cuatro piscinas. La información publicada por distintos medios nos permitío conocer las características de la finca y sus instalaciones, aunque no ofrece datos suficientes para determinar el coste total de la construcción, los materiales o la decoración.

El negocio inmobiliario plantea interrogantes sobre las tendencias actuales del mercado residencial de lujo. Willis compró el terreno y construyó un complejo de viviendas e instalaciones exclusivas. Poco después, logró vender la propiedad por 27 millones de dólares en las Islas Turcas y Caicos. Sin embargo, para determinar si la operación fue rentable, sería necesario conocer la inversión inicial y los costes de construcción, mantenimiento y venta. Las operaciones futuras permitirán observar si la demanda de las grandes fortunas sigue impulsando la búsqueda de propiedades en ubicaciones cada vez más remotas, donde la privacidad se convierte en un pilar.

Imagen | Paradise City (2022)