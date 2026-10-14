La aceituna española ya no es viable: los precios por debajo del euro lastran la campaña pese a ser un año de buena calidad

La campaña de la aceituna de mesa de 2026 en España preocupa y mucho.

Desde Extremadura hasta Andalucía y Castilla y León, los agricultores denuncian que los precios que reciben por sus cosechas no permiten cubrir los gastos de producción. Y todo ello, pese a que se trata de un año en el que la calidad del fruto está siendo especialmente buena en numerosas explotaciones.

Las cotizaciones han caído hasta los 0,50 euros por kilo en algunas zonas, mientras que los costes de producción de determinadas variedades, como la Hojiblanca, alcanzan los 0,75 euros.

La Unión de Extremadura calcula que las pérdidas del sector español podrían rondar los 220 millones de euros durante esta campaña, de los que unos 40 millones corresponderían a los productores extremeños.

Los precios de la aceituna caen pese a la buena calidad de la cosecha

La caída de las cotizaciones está afectando especialmente a la aceituna destinada al consumo de mesa. En algunas cooperativas de Castilla y León, los primeros precios de campaña superaban ligeramente el euro por kilo para las categorías superiores, pero posteriormente han descendido de forma considerable.

En la cooperativa San Roque, situada en Lagunilla (Salamanca), la aceituna de primera categoría comenzó pagándose a 1,03 euros por kilo y la de segunda a 0,83 euros. Actualmente, las cantidades se han reducido a 0,68 y 0,50 euros, respectivamente.

El contraste resulta especialmente llamativo porque el fruto presenta buenas condiciones sanitarias, con escasa incidencia de la mosca del olivo. Sin embargo, una cosecha de calidad no garantiza ingresos suficientes para mantener las explotaciones. En otras localidades salmantinas, como Sotoserrano, se repite el mismo escenario: buena aceituna y precios insuficientes.

Córdoba alerta de pérdidas por debajo de los costes de producción

En Andalucía, la situación tampoco mejora. Los productores cordobeses han visto cómo las ofertas iniciales de 0,60 euros por kilo descendían hasta aproximadamente 0,50 euros.

A esta reducción se añade el sistema de clasificación utilizado por determinados compradores. Según COAG Córdoba, entre el 40% y el 50% de la aceituna entregada puede quedar descartada por cuestiones relacionadas con su calibre.

Esto provoca que el importe efectivo recibido por los agricultores se reduzca todavía más.

Asaja Córdoba sitúa los costes de producción de la variedad Hojiblanca alrededor de los 0,75 euros por kilo. Por tanto, vender a 0,50 euros supone una diferencia negativa de 25 céntimos por kilogramo.

En una explotación que comercialice 100.000 kilos, esa diferencia equivaldría a 25.000 euros respecto al coste estimado, sin considerar otras particularidades de la operación.

Las importaciones aumentan la presión sobre los agricultores españoles

Las organizaciones agrarias también relacionan la crisis con la competencia de aceitunas procedentes de países terceros.

La Unión de Extremadura señala especialmente las importaciones desde Egipto, Marruecos y Túnez, donde los costes laborales pueden ser considerablemente inferiores a los españoles.

La recolección de aceituna de mesa requiere numerosos trabajos manuales para evitar daños en el fruto, por lo que el coste de la mano de obra tiene un peso importante en la rentabilidad.

La organización extremeña también advierte del impacto de acuerdos comerciales internacionales y reclama medidas para impedir que los productores nacionales pierdan competitividad.Entre sus reivindicaciones figura una línea extraordinaria de ayudas de 20 millones de euros para los agricultores extremeños.

Muchos agricultores se plantean dejar la aceituna para mesa

Ante las bajas cotizaciones, algunos productores están optando por no realizar el verdeo y destinar la cosecha a la elaboración de aceite.

Esta alternativa presenta inconvenientes, especialmente en las explotaciones de Hojiblanca. Para obtener un rendimiento adecuado en almazara, la recogida puede retrasarse hasta enero o febrero. Mantener los frutos durante tanto tiempo en el árbol puede comprometer su recuperación y perjudicar la producción de la siguiente campaña.

A ello se suma el encarecimiento de los insumos agrícolas. En Córdoba, las organizaciones agrarias sitúan el gasóleo agrícola en torno a 1,70 euros por litro, mientras fertilizantes, electricidad y riego continúan presionando los márgenes.

Los agricultores preparan movilizaciones y denuncias

El malestar del sector se está traduciendo en protestas y reclamaciones administrativas.

La Unión de Extremadura ha convocado una manifestación para el 20 de octubre en Mérida, mientras que las organizaciones agrarias cordobesas preparan una tractorada provincial para el día 28.

Asaja Córdoba también ha impulsado un procedimiento para presentar denuncias ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) por posibles incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Imágenes | Flor Saurina