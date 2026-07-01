Las importaciones de aceite marroquí se disparan un 712% mientras los olivareros españoles denuncian el desplome de precios

¿Peligra el reinado de España en Europa en lo que a aceite de oliva se refiere? Las importaciones de este caldo dorado procedente de Marruecos hacia el conjunto de la Unión Europea se dispararon un 712,6 % entre octubre de 2025 y marzo de 2026, coincidiendo a su vez con el desplome de los precios en origen y que denuncian los olivareros españoles.

Los datos oficiales de la Comisión Europea y de DataComex muestran además que España concentró más del 63 % de todo el aceite marroquí importado por el bloque comunitario durante ese periodo.

Marruecos multiplica por ocho sus ventas de aceite a la Unión Europea

El informe de la Comisión Europea sobre la situación del mercado del aceite de oliva revela que las compras comunitarias de aceite marroquí pasaron de 1.269 toneladas a 10.312 toneladas en apenas seis meses, un incremento del 712,6 % respecto al mismo periodo de la campaña anterior.

España fue el principal destino de esas importaciones. Según DataComex, de las 10.312 toneladas que entraron en la Unión Europea, 6.502,2 toneladas llegaron al mercado español, lo que representa el 63,06 % del total.

Además, las cifras más recientes elevan las compras españolas hasta las 11.814,67 toneladas entre octubre de 2025 y abril de 2026, después de un fuerte acelerón en marzo y abril, meses en los que entraron 3.538,37 y 3.882,50 toneladas, respectivamente.

Los agricultores relacionan estas compras con la caída de los precios

Con estos datos sobre la mesa, las organizaciones agrarias sostienen desde hace tiempo que la entrada de aceite procedente de terceros países incrementa la oferta disponible sí, pero ejerce presión sobre las cotizaciones en origen.

Según denuncian, parte de la industria aprovecha momentos concretos del mercado para intensificar estas compras, provocando una mayor saturación en las almazaras y favoreciendo un descenso del precio que reciben los productores.

Los representantes del sector también critican que algunas operaciones se concentren en momentos estratégicos e incluso apuntan que existen mecanismos utilizados para esquivar los contingentes máximos libres de arancel previstos por la normativa comunitaria.

Precisamente durante marzo y abril de este año, cuando los agricultores comenzaron a alertar del fuerte retroceso de los precios, las importaciones españolas desde Marruecos alcanzaron 3.538,37 y 3.882,50 toneladas, respectivamente. Entre enero y abril, estas compras aumentaron un 421,98 % respecto a la campaña anterior.

Túnez mantiene el liderazgo entre los proveedores extracomunitarios

Aunque Marruecos protagoniza el mayor crecimiento porcentual, el principal suministrador de aceite de oliva a la Unión Europea continúa siendo Túnez.

El país norteafricano concentra el 81 % de todas las importaciones comunitarias procedentes de terceros países y durante la campaña 2025/2026 incrementó en 16.218 toneladas sus ventas respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Por el contrario, otros exportadores tradicionales han reducido notablemente su presencia en el mercado europeo.

Argentina exportó 1.330 toneladas, un 53,4 % menos; Chile bajó hasta 1.166 toneladas (-35,2 %); Turquía se desplomó hasta las 535 toneladas (-95,1 %) y Siria registró únicamente 183 toneladas, un descenso del 83,1 %.

La recuperación del olivar marroquí impulsa la producción

El fuerte crecimiento de las exportaciones marroquíes tiene explicación en la recuperación de sus cosechas tras varios años afectados por la sequía y en la entrada en producción de nuevas plantaciones.

La Federación Interprofesional Marroquí del Olivo (Interprolive) estimó antes del inicio de la campaña una producción cercana a las 200.000 toneladas de aceite de oliva, frente a las aproximadamente 90.000 toneladas obtenidas durante 2024.

Entre octubre de 2025 y marzo de 2026, el país ya había producido unas 160.000 toneladas, consolidándose como el séptimo productor mundial, por detrás de España, Túnez, Italia, Grecia, Turquía y Portugal.

Mientras tanto, el sector español sigue reclamando medidas que garanticen una competencia equilibrada en un mercado donde la evolución de la producción internacional y el incremento de las importaciones están condicionando de forma directa la rentabilidad de miles de explotaciones olivareras.

Muchos agricultores se preguntan, ¿corre el peligro el aceite de oliva español de dejar de ser ya no solo líder en Europa sino también en España?

Imágenes | Frank Albrecht, Cadena SER