Marruecos sigue haciendo caja en Europa: duplica sus ventas y concentra en España el 40% de sus exportaciones

Mientras España y Marruecos mantienen sus habituales tiras y aflojas diplomáticos, Rabat sigue haciendo caja a este lado del Estrecho. Y no precisamente poca caja.

El país norteafricano ha convertido a España en su principal cliente dentro de la Unión Europea, hasta el punto de que cuatro de cada diez euros que los países comunitarios gastan en mercancías marroquíes proceden de nuestro país.

El negocio no deja de crecer. Según los datos comerciales de la Comisión Europea, las importaciones comunitarias procedentes de Marruecos alcanzaron los 25.500 millones de euros en 2025. La cifra supone un crecimiento cercano al 85% respecto a los 13.780 millones de 2016.

España tiene un protagonismo indiscutible en este escenario. Durante 2025 compró productos marroquíes por valor de 10.426 millones de euros, equivalentes al 40,9% de las importaciones de la UE desde Marruecos.

España compra cada vez más productos marroquíes

La relación comercial entre ambos países ha experimentado una expansión importante en las últimas décadas. Desde 2018, los intercambios de mercancías han aumentado un 53%, hasta alcanzar los 22.757 millones de euros en 2025.

En ese periodo, las exportaciones españolas hacia Marruecos crecieron un 50%, mientras que las importaciones procedentes del país norteafricano avanzaron un 56%.

Pese a esta evolución, España continúa vendiendo más mercancías de las que compra. En 2025 exportó productos por 12.330 millones de euros e importó por 10.426 millones, lo que dejó un superávit comercial cercano a los 1.904 millones, según los datos publicados en septiembre de 2026.

La tendencia continuó durante los primeros seis meses de 2026. Las exportaciones españolas alcanzaron los 6.420,5 millones de euros, mientras que las importaciones sumaron 5.795,5 millones.

Automóviles, ropa y alimentos impulsan las ventas de Marruecos

El éxito comercial marroquí no depende únicamente de la agricultura. La industria automovilística, los componentes eléctricos y el sector textil tienen un peso creciente en sus exportaciones.

La Comisión Europea detalla que, de los 25.500 millones de euros importados desde Marruecos en 2025, aproximadamente 12.900 millones correspondieron a maquinaria y equipos de transporte. Los productos agrícolas representaron otros 3.700 millones de euros y los textiles alcanzaron los 2.900 millones.

España compra principalmente componentes electrónicos, vehículos, piezas de automoción, prendas de vestir, pescado, marisco, frutas y hortalizas.

En sentido contrario, las empresas españolas suministran maquinaria industrial, combustibles, productos siderúrgicos, plásticos y equipos eléctricos. Esta complementariedad explica, cómo no, la estrecha conexión entre las fábricas instaladas a ambos lados del Estrecho.

La inversión española en Marruecos se desploma en 2026

El buen momento del comercio contrasta con la evolución de las inversiones. Aunque las mercancías circulan en cantidades cada vez mayores, las empresas españolas han reducido considerablemente sus nuevos desembolsos en territorio marroquí.

Según las cifras de inversión recogidas por Traders Union, la inversión española en Marruecos pasó de 61,5 millones de euros en 2024 a 95,2 millones en 2025. Sin embargo, durante el primer semestre de 2026 apenas han sido de 3,1 millones.

La situación es similar en sentido contrario. Marruecos invirtió 26,8 millones de euros en España durante 2024, cantidad que descendió a cuatro millones en 2025 y a unos 60.000 euros entre enero y junio de 2026.

Marruecos utiliza los incentivos fiscales para atraer empresas europeas

El Gobierno marroquí lleva años intentando posicionar su territorio como una plataforma industrial para las compañías europeas. La proximidad geográfica, los costes de producción y los incentivos a la inversión forman parte de su estrategia.

De hecho, ministra de Economía y Finanzas de Marruecos, Nadia Fettah, defendió estas ventajas en una entrevista: "Tenemos un marco propicio para la inversión con incentivos. Pero creo que lo más importante es que ofrecemos un marco fiscal muy legible y muy estable", aseguró.

Fettah también destacó los recursos que Marruecos pone a disposición de las compañías interesadas en establecerse en el país. "Ofrecemos zonas industriales, procesos, fiscalidad clara y primas a la inversión, con una proximidad geográfica que todo el mundo conoce, y también electricidad limpia", explicó.

Las tensiones diplomáticas no frenan los negocios

Las relaciones entre Madrid y Rabat han atravesado diferentes crisis por cuestiones migratorias, la situación de Ceuta y Melilla y el conflicto del Sáhara Occidental.

Sin embargo, estos desencuentros no han impedido que Marruecos consolide su posición comercial en España. La integración de las cadenas productivas y la cercanía entre ambos mercados han contribuido a mantener los intercambios.

La importancia de Europa para la economía marroquí resulta evidente: según la Comisión Europea, la UE recibió el 33,2% de todas las exportaciones de Marruecos en 2025.

España concentra, por su parte, aproximadamente el 41% de las compras comunitarias al país norteafricano. Una dependencia comercial recíproca que continúa creciendo mientras las inversiones (y las relaciones diplomáticas) atraviesan una etapa de incertidumbre.

Imágenes | Atalayar, Christian Lue