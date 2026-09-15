La ‘Dolce Vita’ de Marruecos con España: más de 1.260 millones de dinero público desde la llegada de Pedro Sánchez

La crisis de Ceuta continúa tras mes y medio después de la llegada de miles de inmigrantes magrebíes y subsaharianos, a una pequeña ciudad que ha visto cómo su particular tranquilidad parece lejos de recuperarse.

Todo cambió los días 30 y 31 de julio. Desde entonces, poco ha mejorado, al contrario: inseguridad, peleas, asentamientos en espacios públicos, crisis sanitaria… y cómo no, un reguero de polémicas que no han hecho otra cosa que aumentar la crispación de una opinión pública que sigue preguntándose: ¿le debe algo el gobierno de Pedro Sánchez a Marruecos?

La incógnita sigue sin despejarse. Lo único que sí está claro son los datos, al menos los oficiales: desde 2018, se estima que 1.260 millones de euros de dinero público de los contribuyentes españoles han ido a parar a Marruecos.

Una cantidad enorme que engloba conceptos, en ocasiones tan genéricos, como ayudas para el desarrollo, préstamos o instrumentos públicos de financiación.

Que si ayudas para la canalización del agua, infraestructuras ferroviarias, microfinanzas, desarrollo económico, control migratorio… unas cuantías que, de hecho, no han hecho otra cosa que aumentar durante los últimos años.

Más de 230 millones hasta 2023

¿Dónde han ido ya esos 1.260 millones de euros? Es importante destacar que todo este montante no corresponde íntegramente a subvenciones a fondo perdido.

El cálculo incorpora Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y a créditos concedidos mediante instrumentos como el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), FONPRODE o COFIDES.

La cooperación española representa una de las primeras grandes partidas. En 2018, Marruecos recibió 20,08 millones de euros de AOD. La cifra aumentó hasta 29,07 millones en 2019 y descendió a 18,4 millones durante 2020, un ejercicio claro está condicionado por la pandemia.

Posteriormente volvió a crecer: alcanzó 31,37 millones en 2021 y se elevó hasta 58,55 millones en 2022. O lo que es lo mismo: Marruecos se situó de nuevo entre los principales países receptores de la cooperación española.

A esos 58,55 millones hay que añadir una operación distinta aprobada en 2022. El Consejo de Ministros autorizó un préstamo de hasta 20 millones a través de FONPRODE destinado a JAIDA, entidad marroquí especializada en microfinanzas. Solo entre ambas partidas, aquel año se movilizaron al menos 78,55 millones.

En 2023, la AOD bilateral destinada a Marruecos rondó los 50,2 millones. Además, se concedió un crédito FIEM de cinco millones a la empresa pública ONEE para financiar dos plantas potabilizadoras. La suma de las partidas contabilizadas entre 2018 y 2023 rebasa así los 230 millones.

El control migratorio también recibió fondos

En la colaboración entre Madrid y Rabat también tiene que ver y mucho, la gestión migratoria.

En julio de 2019, el Gobierno aprobó 30 millones de euros para apoyar a las autoridades marroquíes en la lucha contra la inmigración irregular, el tráfico de personas y la trata.

Hay que tener en cuenta que esos 30 millones no se añaden nuevamente al cálculo de los 1.260 millones ante la posibilidad de que estén incorporados, total o parcialmente a las estadísticas de cooperación correspondientes a ese ejercicio.

Tampoco se suman de manera independiente los 800 millones del protocolo financiero anunciado por Sánchez en 2023 cuando posteriormente parte de ese respaldo aparece concretado mediante créditos específicos.

Más de 1.000 millones para trenes y agua

Y más dinero. Esta vez a cuenta de la financiación de infraestructuras. En 2024, COFIDES participó en el proyecto de la desaladora de Casablanca mediante 31 millones de euros procedentes del Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) y recursos propios.

2025 fue un año enormemente rentable para Marruecos. España articuló más de 750 millones de financiación pública para que la Oficina Nacional de Ferrocarriles de Marruecos (ONCF) adquiriese 40 trenes interurbanos adjudicados a la compañía española CAF.

La operación se estructuró mediante el FIEM, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), y cuenta con garantía soberana marroquí. Por sí sola representa ampliamente más de la mitad de los recursos incluidos en el cálculo desde 2018.

A ella se añadieron otros 250 millones de euros de crédito FIEM vinculados a la desaladora de Casablanca. En conjunto, los créditos destinados a los trenes y a esta infraestructura hidráulica superaron los 1.000 millones durante 2025.

El respaldo español al proyecto de Casablanca es incluso superior si se consideran otros instrumentos. Economía situó el apoyo en cerca de 340 millones al incorporar la cobertura de CESCE sobre financiación privada. Esa garantía, sin embargo, no se contabiliza como un nuevo desembolso público dentro de los 1.260 millones.

Tampoco se vuelven a añadir los 31 millones de COFIDES contabilizados previamente.

El giro sobre el Sáhara y la nueva relación con Rabat

El aumento de la cooperación económica coincide con un viraje en las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos.

En marzo de 2022, Sánchez respaldó la propuesta de autonomía planteada por Rabat para el Sáhara Occidental al considerarla la opción "más seria, realista y creíble" para resolver el conflicto.

A partir de ese momento comenzó una nueva etapa bilateral marcada por una mayor cooperación política, pero ojo, también económica. Más dinero público que, año tras año, sigue llegando a Marruecos.

Imágenes | El Mundo, The Objective