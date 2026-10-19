Germán (44 años), dueño de 11 pisos: "El mejor pueblo para invertir en vivienda es Puertollano; son 346 euros el metro cuadrado"

Puertollano es una de las localidades que destacan por sus bajos precios de la vivienda, según explica el inversor inmobiliario Germán Jover. A través de un vídeo en Instagram, Jover ha señalado cinco municipios baratos que arrancan con Colmenar de Oreja, en Madrid, a 1.100 euros el metro cuadrado, y pasan por Alfaro, en La Rioja; Villacañas, en Toledo, y La Carolina, en Jaén. Sin embargo, su apuesta es la localidad de Ciudad Real, y lo es por un par de motivos que ha querido resaltar.

“Solo 346 euros el metro cuadrado y 45.000 habitantes”, destaca Jover en sus redes sociales para justificar el atractivo de Puertollano. La localidad cuenta con un polo energético e industrial vinculado al hidrógeno verde, el refino y la industria química. Esta actividad puede generar demanda de vivienda por parte de los trabajadores que necesitan residir cerca de sus empleos. De hecho, el inversor pone como ejemplo una casa en planta baja de 180 metros cuadrados por apenas 24.000 euros, una cifra que contrasta con los elevados precios de otras zonas del país.

Según los datos del portal inmobiliario Indomio, el precio medio de venta en Puertollano se situó en 609 euros por metro cuadrado en septiembre de 2026. En zonas como El Carmen-Las Mercedes-Ciudad Jardín, el precio medio descendía hasta los 356 euros por metro cuadrado. Pese a este matiz, la localidad manchega puede resultar interesante para quienes buscan inmuebles económicos, en un contexto en el que acceder a un alquiler o a una compra en España será todavía más complicado de cara al cierre del año, según las previsiones publicadas a comienzos de 2026.

Pero, ¿hay futuro laboral en la localidad? El Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2), con sede en Puertollano, publicó nuevas convocatorias de empleo en septiembre de 2026, lo que refleja la presencia de actividad técnica y científica en el municipio. Para quienes buscan viviendas baratas, sin embargo, la compra de inmuebles procedentes de bancos puede requerir reformas importantes que disparen la factura final. Por eso, antes de invertir es fundamental calcular los costes de rehabilitación y la demanda.

Visto de otra manera, mientras algunos inversores buscan oportunidades en la España interior, muchas familias siguen teniendo dificultades para acceder a una vivienda en las grandes ciudades. En este contexto, el Gobierno ha anunciado la construcción de 15.000 viviendas asequibles al año, una iniciativa que vuelve a poner el foco en la necesidad de ampliar la oferta de alquiler asequible. Mientras estas medidas se desarrollan, buscar vivienda en municipios con precios más bajos puede ser una alternativa para quienes no pueden asumir los costes de los grandes núcleos urbanos.

Vía | Sport