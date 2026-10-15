"Te sientes castrado". Un padre se gastó 1.500 euros en sorteos de casas ante la imposibilidad de comprar una en Irlanda

Michael, un padre irlandés de casi 40 años que vive de alquiler en Dublín con su pareja y su hijo pequeño, gastó alrededor de 1.500 euros en boletos para sorteos de viviendas durante dos años. Según leemos en Irish Independent, el hombre tomó conciencia de cuánto dinero había destinado a estas rifas al revisar sus extractos bancarios antes de acudir a un intermediario hipotecario. "No podía creerlo cuando vi todo el dinero que se había ido a esto".

Ese dinero, evidentemente, podría haber sido destinado a una entrada para comprar una vivienda. Pero, tras haber sufrido un desahucio cuando su anterior casero vendió el piso, comprar le parecía una "montaña enorme que ni siquiera puedes empezar a subir", lo que le llevó a buscar atajos un tanto desesperados. "Cuando esa opción no está ahí, te sientes un poco castrado. Puede sonar tonto, pero así es como me sentí", asegura el dublinés en su charla con el medio. Tras recibir asesoramiento financiero, Michael ha empezado a ahorrar todo lo que puede junto a su pareja y ha dejado de gastar en sorteos. Ahora intenta visualizar la posibilidad de comprar una vivienda con ella, convencido de que "es mejor que tirar el dinero en falsas esperanzas".

Sucede en Irlanda... y en España

Si bien es cierto que el caso irlandés llama la atención por la cita del que la protagonizada, en España también se contempla las rifas cuyo premio puede ser un inmueble, aunque su organización debe cumplir los requisitos legales y administrativos aplicables. Esto ha permitido la aparición de iniciativas que ofrecen la posibilidad de ganar una vivienda mediante participaciones de pequeño importe, como explica Indomio al analizar las rifas inmobiliarias. Durante el verano de 2026, sin ir más lejos, se anunció en Cuevas del Becerro (Málaga) el sorteo de dos viviendas de obra nueva valoradas en 180.000 euros cada una, con participaciones digitales de 10 euros, según 101TV.

Y es que la realidad no invita al optimismo. Según datos del Banco de España publicados por Idealista, el esfuerzo teórico para comprar una vivienda alcanzó el 34,4 % de la renta anual disponible de los hogares a finales de 2024, una carga que varía considerablemente según el territorio y el precio de los inmuebles. Si a esto le sumamos las previsiones de encarecimiento para 2026, que apuntan a subidas del 10 % en el alquiler y del 7 % en la compra el problema va mucho más allá de un simple juego de lotería.

De hecho, la sorpresa hubiera sido que este espejismo no cuajara en un país donde la inversión pública en vivienda social se encuentra muy por debajo de la media europea. Según datos recogidos por El Blog Salmón, entre 2007 y 2021 España destinó una media de 34 euros por habitante a políticas públicas de vivienda, frente a los 160 euros de media europea. A falta de opciones asequibles, los sorteos de vivienda protegida organizados por distintas administraciones autonómicas también se convierten en una oportunidad muy disputada para quienes cumplen los requisitos de acceso. En determinadas convocatorias, la adjudicación se realiza mediante sorteo, aunque el tema puede variar mucho.

Imagen | Turgay Koca (vía Pexels)