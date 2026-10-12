Muere sin testamento en Albacete y nadie reclama su herencia: el Estado se queda un piso en el centro y más de 112.000 euros

Esta es una situación más habitual de lo que pensamos. En Albacete, según recoge la información de El Digital, un vecino falleció a principios de 2015 siendo soltero y sin haber dejado por escrito sus últimas voluntades. Pasaron los años sin que ningún pariente reclamase nada, hasta que, en junio de 2023, el Organismo de Gestión Tributaria local, GESTALBA, dio la voz de alarma al intentar cobrar unos recibos atrasados, iniciando una exhaustiva búsqueda policial y administrativa para localizar a algún heredero con derecho. Las autoridades rastrearon posibles hermanos o sobrinos y descubrieron que sus parientes más cercanos habían muerto antes que él y que no constaban descendientes. A partir de ahí, continuaron las actuaciones para determinar si existía algún otro heredero con derecho a reclamar.

El inventario de la herencia suma más de 209.000 euros en bienes y derechos valorados en distintos momentos. Esta cantidad incluye una vivienda en la céntrica calle Martínez Villena, valorada catastralmente en 97.056 euros, un remanente de 85.794 euros procedente de la subasta previa de un local comercial por deudas con la hacienda municipal y el saldo histórico de una cuenta bancaria que guardaba más de 26.000 euros en el momento de la defunción y que fue cancelada en 2018. Tal y como establece la resolución definitiva de la Abogacía General del Estado de julio de 2026, la herencia se entiende aceptada a beneficio de inventario, lo que significa que el organismo público responde de las obligaciones pendientes con los bienes heredados, sin comprometer por ello su propio patrimonio. Era una decisión esperada.

Qué ocurre cuando nadie reclama una herencia

Pero ¿qué ocurre realmente a nivel legal cuando nadie reclama unos bienes durante años? Si bien la ley establece un orden sucesorio muy claro que prioriza a los familiares, cuando no existen personas con derecho a heredar, el Código Civil establece que el Estado sucede al fallecido, asumiendo el patrimonio que corresponda tras descontar las deudas pertinentes. De este modo, el fruto de toda una vida puede acabar en manos públicas. No estaríamos hablando de un trámite rápido ni sencillo, sino de un procedimiento que exige agotar las vías de localización de posibles herederos antes de declarar al Estado como sucesor. Todo este complejo protocolo nos recuerda la importancia de planificar el futuro; y es que morir sin dejar los papeles en regla puede multiplicar las gestiones y retrasar cualquier reparto. De hecho, cuando no existe testamento, es necesario determinar quiénes son los herederos mediante una declaración de herederos abintestato, un procedimiento que puede añadir costes y demoras a la tramitación.

La Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas contempla que los particulares que comuniquen a la Administración la existencia de bienes o derechos pertenecientes a una herencia vacante puedan tener derecho a una recompensa. Como explica el abogado experto en sucesiones David Jiménez: «Hay premio por comunicar que hay una herencia sin herederos, un procedimiento legal que puede dar derecho a percibir en concepto de premio el 10 % del caudal líquido resultante una vez descontadas las deudas o gastos que genere la liquidación». En este caso concreto, un patrimonio valorado en más de 200.000 euros podría hacer pensar en una recompensa superior a los 20.000 euros. Sin embargo, el premio se calcula sobre el caudal líquido que corresponda y no sobre la suma bruta de todos los importes históricos, por lo que no puede determinarse la cantidad exacta sin conocer el resultado definitivo de la liquidación. Entre 2015 y 2022, el Estado repartió algo más de dos millones de euros en premios a quienes dieron la alerta, según datos publicados por El Blog Salmón. Quizás no sea una fortuna, pero sí una cifra muy a tener en cuenta.

Y es que en esta curiosa historia albaceteña, muy a pesar de quienes la investigaron, nadie cobrará ese incentivo legal por la comunicación inicial. Al ser GESTALBA un organismo de naturaleza pública y haberse producido el aviso durante el ejercicio de sus funciones recaudatorias, no procede aplicar la recompensa prevista para los particulares que denuncian estos casos. Sea como fuere, el inmueble del difunto seguirá estando ocupado por una persona vinculada familiarmente que lleva años asumiendo los gastos, aunque se haya determinado que carece de derecho a heredar el piso. Por el momento, el único heredero reconocido es el Estado, que deberá gestionar la propiedad y decidir su destino conforme a la normativa aplicable.

Imagen | Turismo en Albacete