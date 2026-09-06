Una ciudadana marroquí critica a España porque ya no cobra ayudas: “España es una mierda y cada vez va peor. Me dijeron que debía devolver el dinero y además pagar una sanción”

Las ayudas públicas que otorga el Estado y las diferentes administraciones están sujetas al cumplimiento de una serie de requisitos que no terminan necesariamente en el momento de su concesión. Es algo que, en principio, todo el mundo debería conocer.

La Administración puede revisar posteriormente una prestación y, si determina que el beneficiario no reúne las condiciones exigidas, reclamar las cantidades abonadas e incluso aplicar sanciones.

Yasmine es una ciudadana marroquí que asegura llevar 26 años viviendo en España. La televisión ha sido testigo de su indignación después de conocer que debía devolver una ayuda de 100 euros mensuales por un hijo menor de tres años y que había percibido durante aproximadamente dos años y medio.

Lo dejó claro en sus redes sociales: “España es una mierda y cada vez va peor”, tras salir de una oficina de Hacienda. Días después explicó el motivo de su enfado: “Salía enfadada porque me dijeron que debía devolver el dinero y además pagar una sanción. Si no me correspondía, ¿por qué me lo concedieron? Alguien no hizo su trabajo”.

Una ayuda de 100 euros mensuales durante dos años y medio

El conflicto se originó por una prestación de 100 euros mensuales por hijo menor de tres años que Yasmine asegura haber percibido durante unos dos años y medio.

La afectada cuestiona que ahora tenga que reintegrar unas cantidades cuya concesión había sido previamente aceptada. También rechaza la imagen de que dependa económicamente de las prestaciones públicas.

“Si me embargan la nómina es porque trabajo. Tengo una hija en un colegio privado y no necesito paguitas del Estado. Los 100 euros no me solucionan la vida”, aseguró durante su intervención televisiva.

Yasmine afirma que lleva 14 años cotizando en España, además de residir en el país desde hace 26.

“Me embargaron la nómina entera”

La mujer también mostró su enfado con la burocracia y las notificaciones recibidas. Según su relato, una comunicación llegó cuando se encontraba fuera y, al intentar posteriormente aclarar lo sucedido, el plazo ya había finalizado.

“Me llegó una carta cuando estaba de vacaciones, fui a pedir explicaciones y me dijeron que ya estaba fuera de plazo. Me embargaron la nómina entera. Eso no es justo”, explicó.

En su aparición en televisión, también relacionó parte de las críticas recibidas con su nacionalidad. “Si lo dijera una Laura Pérez, no estaría hoy aquí. Pero como lo digo yo, una morita, se monta el escándalo”.

El Ingreso Mínimo Vital puede superar los 1.300 euros

En España, las cuantías en cuanto a ayudas, dependen de la prestación, los ingresos y la composición del hogar.

En el Ingreso Mínimo Vital, por ejemplo, determinadas unidades familiares pueden superar los 1.300 euros. Un hogar compuesto por dos adultos y dos menores puede alcanzar 1.393,84 euros, mientras una unidad monoparental formada por un adulto y dos menores llega a 1.335,15 euros.

En el caso de los extranjeros se exige, con carácter general, al menos un año de residencia legal y efectiva de manera continuada en España inmediatamente antes de solicitar el IMV.

Las ayudas a la infancia dependen de la edad

El complemento estatal de ayuda para la infancia tampoco establece una cantidad única. Las cuantías alcanzan los 115 euros mensuales para menores de tres años, 80,50 euros para niños de entre tres y seis años y 57,50 euros desde los seis hasta los 18.

A ello pueden sumarse programas autonómicos. El País Vasco contempla ayudas de 200 euros mensuales por hijo hasta determinadas edades, mientras Cataluña dispone de pagos únicos de 650 euros vinculados al nacimiento y sujetos a requisitos.

Andalucía, Madrid, Galicia o Navarra también cuentan con diferentes programas destinados a familias y crianza.

Las rentas mínimas tampoco son iguales en toda España

Las comunidades autónomas gestionan además sus propios mecanismos de renta mínima. Para una persona sola, las cuantías pueden oscilar aproximadamente entre 400 y 874 euros, mientras que determinados hogares con tres o más integrantes pueden alcanzar los 1.300 euros en algunos territorios.

Por tanto, no existe una cantidad fija que pueda atribuirse de manera general a cualquier beneficiario.

En su caso, Yasmine insiste: “Yo no necesito ayudas. Trabajo, cotizo y pago mis impuestos como cualquier ciudadano. Basta ya de acosar al inmigrante. Muchos de nosotros mantenemos también este país”.

Pero claro, el escándalo en redes sociales ya estaba montado.

Imagen | Telecinco