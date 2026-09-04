Montse, experta financiera, avisa: “Las hipotecas se están frenando en seco. El endurecimiento de crédito hace que la burbuja pierda fuelle”

El mercado de la vivienda comienza a mostrar síntomas de enfriamiento después de un periodo marcado por el fuerte incremento de los precios y una demanda que ha chocado constantemente con una oferta insuficiente. Podía pasar y así ha sido.

Aunque la escasez de inmuebles continúa sosteniendo las valoraciones en muchas zonas de España, algunos indicadores apuntan ya hacia un cambio de escenario.

Montse Cespedosa, experta financiera y bróker hipotecaria con una amplia trayectoria profesional, advierte de que el giro ya se percibe directamente en el mercado. “En los datos de la calle se confirma el giro absoluto de 180 grados en materia de vivienda. Las hipotecas se frenan en seco”, asegura.

La especialista pone como ejemplo lo que está ocurriendo en determinados mercados especialmente tensionados. “En Ibiza y en Formentera, ya hay un 12% menos de operaciones”, señala antes de añadir que “la mayoría de entidades confirman el frenazo”.

Las hipotecas empiezan a perder impulso

El escenario descrito por Cespedosa supone un cambio respecto a la evolución registrada durante los últimos años.

El cóctel es explosivo: precios inmobiliarios elevados, mayores exigencias para acceder a financiación y el esfuerzo económico que deben asumir las familias está reduciendo el margen de numerosos compradores.

“La subida del precio de las hipotecas y del precio de la vivienda, y el endurecimiento de crédito de estas hipotecas hace que la burbuja pierda fuelle, cada vez con más fuerza”, explica la experta.

Uno de los obstáculos continúa siendo el ahorro previo. Las entidades financieras suelen limitar la financiación ordinaria alrededor del 80% del valor de tasación o compraventa, por lo que el comprador debe disponer del capital necesario para cubrir el porcentaje restante y los gastos asociados a la operación.

Cuando el precio de la vivienda aumenta, esa barrera de entrada también crece. Una vivienda de 250.000 euros financiada al 80%, por ejemplo, exige aportar inicialmente 50.000 euros únicamente para cubrir la parte no financiada, antes de añadir impuestos y otros desembolsos relacionados con la adquisición.

Las compraventas de vivienda caen un 7,6%

Los últimos datos provisionales del Colegio de Registradores refuerzan las señales de moderación que empieza a mostrar el mercado inmobiliario.

Según el avance de la Estadística Registral Inmobiliaria correspondiente a mayo de 2026, elaborado a partir de información proyectada sobre el 95,4% de los registros analizados, se contabilizaron más de 61.000 compraventas de vivienda, lo que representa una caída interanual del 7,6%. Se trata, además, del quinto mes consecutivo en el que disminuyen estas operaciones.

En el conjunto del mercado inmobiliario se registraron aproximadamente 119.000 compraventas, un 4,9% menos en términos interanuales.

La evolución hipotecaria, eso sí, presenta algunos matices. Se constituyeron más de 54.700 hipotecas sobre todo tipo de inmuebles, un 2,1% más que un año antes. Al limitar el análisis a las viviendas, fueron unas 42.200 operaciones, cifra que supone un descenso del 0,5%.

Baleares registra uno de los mayores descensos

Las diferencias territoriales son especialmente significativas. Andalucía fue la única comunidad autónoma en la que aumentaron las compraventas de vivienda en mayo, con un avance del 4,3%.

En el extremo contrario aparecen Melilla, con una caída del 31%; Cantabria, con un 26,2%; Baleares, con un 21,4%, y Murcia, con un 19,8%. El comportamiento de Baleares resulta especialmente relevante teniendo en cuenta la advertencia de Cespedosa sobre Ibiza y Formentera.

En cifras absolutas, Andalucía se mantuvo a la cabeza, superando las 11.500 compraventas de vivienda. Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid ocuparon las primeras posiciones por volumen de operaciones.

Las hipotecas sobre vivienda bajan en trece territorios

La financiación también muestra importantes contrastes geográficos. Las hipotecas sobre vivienda aumentaron únicamente en seis comunidades y ciudades autónomas, mientras descendieron en trece.

Navarra encabezó los incrementos con un 32,8%, seguida de Ceuta, con un 13,7%, y Canarias, con un 13,3%. Por el contrario, Melilla registró una reducción del 27%, mientras Baleares y Cantabria experimentaron descensos del 20,8%.

Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana superaron las 7.000 hipotecas sobre todo tipo de inmuebles. Andalucía volvió a situarse en primera posición, con más de 9.600 operaciones hipotecarias, alrededor de 7.900 de ellas correspondientes a viviendas.

El mercado, por tanto, sigue condicionado por una oferta limitada que dificulta una gran bajada generalizada de precios. Sin embargo, el menor número de compraventas, las dificultades de acceso al crédito y el elevado ahorro inicial necesario empiezan a limitar la capacidad de compra de muchos hogares. Los datos hablan por sí solos.

Imágenes | Youtube, Danist Soh