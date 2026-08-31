Ángel Tolsanas, experto en finanzas, alerta: "Si vas a rescatar tu plan de pensiones no cometas este error o te saldrá muy caro"

La jubilación marca el inicio de una nueva etapa para millones de trabajadores. Ahora toca disfrutar de años de descanso. Pero claro, también en esta época de la vida es necesaria una buena planificación económica, ¿qué hacer si hemos alimentado durante años un plan de pensiones?

A la hora de rescatarlo, una mala planificación puede traducirse directamente en una factura fiscal mucho más elevada de lo esperado.

Y ojo, porque el número de planes de pensiones abiertos en España ascendió a 10,5 millones al cierre del primer trimestre de 2026, según datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco).

Una cifra enorme que refleja cómo estos planes se han convertido en uno de los principales instrumentos de ahorro para complementar la pensión pública en España. Pequeñas aportaciones periódicas que ahora toca disfrutar también.

El error que puede disparar los impuestos

Desde su cuenta de TikTok, Ángel Tolsanas, experto en finanzas, advierte de que muchos jubilados cometen el mismo fallo al recuperar sus ahorros. "Ojo con esto. Rescatar mal tu plan de pensiones puede hacer que Hacienda te meta un buen palo. Te explico cómo evitarlo".

El especialista recuerda que la ventaja fiscal de estos productos se produce durante los años de aportación, pero no cuando se recupera el dinero. "Los planes de pensiones sirven para ahorrar de cara a la jubilación y tienen una ventaja. Cuando aportas, pagas menos impuestos porque se descuenta del IRPF, pero cuidado, esto no significa que el dinero esté libre de impuestos".

Por ese motivo, insiste en que conviene planificar cuidadosamente el rescate. "Cuando rescates el plan, pagarás impuestos por todo. Por el capital aportado y por los intereses generados y si lo sacas de golpe, Hacienda te cruje".

Al rescatar todo el importe en un único ejercicio, la cantidad se integra en la base general del IRPF como rendimiento del trabajo, lo que puede provocar un incremento del tipo impositivo y hacer que el contribuyente termine pagando bastante más de lo previsto.

Cuándo puede rescatarse un plan de pensiones

La normativa establece varias situaciones en las que el titular puede acceder al dinero acumulado. La jubilación continúa siendo la principal, aunque no es la única.

"¿Cuándo puedes rescatarlo? En la jubilación, por incapacidad, dependencia o fallecimiento. Excepciones serían: por desempleo de larga duración, por enfermedad grave y desde el 1 de enero de 2025, por aportaciones de más de 10 años", explica Tolsanas.

Desde la entrada en vigor de esta última medida, también pueden recuperarse las aportaciones que lleven al menos una década en el plan, lo que ha ampliado las posibilidades para muchos ahorradores.

La reducción del 40% que muchos desconocen

Uno de los aspectos que más puede influir en la tributación afecta a quienes realizaron aportaciones antes del 1 de enero de 2007.

"Que no se te olvide este tip. Si tienes aportaciones anteriores al 1 de enero del 2007 podrías aplicar una reducción del 40%, pero antes de rescatar, habla con una gestoría o con un fiscalista para no pagar de más".

Esta reducción solo puede aplicarse sobre las aportaciones realizadas antes de esa fecha y únicamente cuando el rescate se efectúa en forma de capital. Además, solo puede utilizarse una vez para cada plan de pensiones.

Por ejemplo, si un plan acumula 500.000 euros y 250.000 corresponden a aportaciones anteriores a 2007, la reducción se aplicaría únicamente sobre esa parte. En la práctica, el contribuyente tributaría únicamente por el 60% de esos 250.000 euros, lo que puede traducirse en un importante ahorro fiscal.

Otras alternativas para ahorrar para la jubilación

Aunque los planes de pensiones siguen siendo uno de los productos más utilizados, cada vez más inversores diversifican su ahorro mediante fondos indexados.

Estos vehículos permiten invertir en carteras ampliamente diversificadas, ofrecen una gestión con comisiones reducidas y cuentan con una mayor flexibilidad, ya que el dinero puede recuperarse en cualquier momento sin necesidad de cumplir las contingencias exigidas para los planes de pensiones.

Además, las ganancias obtenidas tributan únicamente cuando se produce el reembolso de la inversión, lo que permite adaptar mejor la fiscalidad a las necesidades de cada ahorrador.

Imagen | TiKTok de Ángel Tolsanas