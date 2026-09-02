Un gerente de Primark desvela cuánto cobra: su sueldo supera al de muchos licenciados universitarios y alcaldes en España

Trabajar en una cadena de moda low cost no tiene por qué implicar cobrar poco, al nivel del precio de la ropa que se vende. De hecho, puede conllevar un salario bastante más elevado de lo que muchos imaginan. Eso sí, cuando se alcanzan puestos de responsabilidad.

El ejemplo es Marion Broncel, gerente de una tienda de Primark en Francia, que ha revelado cuánto puede cobrar una persona que dirige uno de los grandes establecimientos de la compañía. Y claro, la comparativa con España llama especialmente la atención.

Los últimos datos definitivos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE sitúan el salario medio en 28.049,94 euros brutos anuales, mientras que la mediana —la cifra que deja al 50% de los trabajadores por encima y al otro 50% por debajo— se queda en 23.349 euros. Además, uno de cada cuatro asalariados percibió entre 14.000 y 20.000 euros anuales.

De supervisora a dirigir una tienda con 239 trabajadores

La trayectoria de Broncel es importante para entender su remuneración. Se incorporó a Primark en 2016 como supervisora después de haber iniciado su carrera profesional como aprendiz en Auchan.

A partir de ahí fue escalando posiciones dentro de la compañía: gerente, responsable de departamento, gerente sénior y subgerente hasta convertirse finalmente en gerente de tienda..

Actualmente está al frente del establecimiento de Noyelles-Godault, en Pas-de-Calais, al norte de Francia. No se trata precisamente de una pequeña tienda: cuenta con unos 5.100 metros cuadrados de superficie, 37 cajas, 59 probadores y una plantilla de 239 trabajadores.

Un gerente de Primark puede partir de los 66.000 euros

Pero la cifra que más llama la atención es su nómina. Dicha remuneración depende de factores como la experiencia y las dimensiones del establecimiento.

Un gerente puede comenzar alrededor de los 66.000 euros brutos anuales, una cantidad que se traduciría, en aproximadamente 4.125 euros netos mensuales.

Y no sería esta toda la remuneración. A esa cantidad pueden incorporarse una paga extraordinaria en Navidad y una bonificación anual ligada al rendimiento, además de determinados beneficios y descuentos para empleados.

De hecho, un supervisor -el puesto con el que ella comenzó en Primark-, puede ganar alrededor de 32.000 euros brutos anuales, aproximadamente 2.000 euros netos mensuales.

Más que el salario medio español y muchos profesionales universitarios

Eso sí los 66.000 euros se deben poner en perspectiva. Según el INE, los directores y gerentes cobraron de media 60.985,96 euros en España en 2023, un 117,4% más que el promedio nacional.

Los grupos correspondientes a técnicos y profesionales también estaban por encima de la media, pero eso no significa que disponer de formación universitaria garantice acercarse a esos 66.000 euros.

La diferencia es todavía más visible utilizando el salario mensual. El INE situó el sueldo medio bruto en 2.273 euros mensuales en 2023 y el mediano en 1.935,50 euros. Es decir, la mitad de los asalariados españoles no alcanzaba esa segunda cantidad.

Existe además una diferencia importante que conviene aclarar: los 15.574,85 euros que aparecen en las estadísticas del INE no representan el salario medio español, sino el salario anual más frecuente.

También puede superar la retribución de numerosos alcaldes

El sueldo de un gerente de estas características también permite una comparación llamativa con los representantes municipales españoles. Y aquí existe una enorme diversidad: no todos los alcaldes cobran un salario por ejercer el cargo.

La remuneración depende, entre otros factores, del tamaño del municipio y del régimen de dedicación. En los ayuntamientos más pequeños son habituales las dedicaciones parciales e incluso existen alcaldes que desempeñan sus funciones sin percibir una retribución municipal periódica.

En los municipios de menos de 1.000 habitantes, además, la normativa establece particularidades específicas para las dedicaciones parciales. Tomando como referencia un máximo anual de 34.848,05 euros, la equivalencia matemática sería de unos 2.904 euros brutos mensuales si se repartiese entre 12 mensualidades.

Y claro, la comparación deja una fotografía llamativa: los 66.000 euros anuales asociados al punto de partida señalado para un gerente de Primark en Francia prácticamente duplica esa cantidad.

Imágenes | El País, omid armin