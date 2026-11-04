La reflexión de Ana Botín (66 años), sobre el liderazgo: "De pequeña me grabaron a fuego que el apellido no era un regalo sino una responsabilidad"





Si bien siempre se ha puesto el foco en su herencia, Ana Botín tiene muy claro que su ascenso a la cúpula no fue un camino de rosas. La propia banquera ha confesado que en su casa "se desayunaba, se comía y se cenaba banco. No había desconexión", según recordó en el programa Planeta Calleja. Su infancia estuvo marcada por la figura de su padre, Emilio Botín, a quien describía como «una persona muy exigente, con él mismo y con los demás». "No era una infancia de mimos, era una infancia de disciplina", explicaba. Todo bajo la sombra de un banquero que la mandó muy joven a estudiar a Reino Unido, donde tuvo que desenvolverse en un ambiente tremendamente competitivo. De hecho, la propia Ana reconoció que al principio se sentía "una extraña", aunque aquella experiencia le permitió adquirir una perspectiva internacional.

Aquellos primeros años le dejaron varias máximas grabadas. "Desde pequeña me grabaron a fuego que el apellido no era un regalo, sino una responsabilidad. Textualmente: 'Tienes que trabajar el doble para demostrar la mitad'", asegura al hablar de su liderazgo empresarial, en declaraciones recogidas por The Objective. Y es que, en aquel hogar donde no había demasiado hueco para los dibujos animados, sino para los tipos de interés y la expansión bancaria, su madre, Paloma O'Shea, supuso el contrapunto vital. "Mi madre fue el equilibrio. Ella nos enseñó que había un mundo fuera de las finanzas: la música, el arte y, sobre todo, el esfuerzo personal sin necesidad de reconocimiento público", recoge el mismo medio. La pianista y mecenas cultural le inculcó así una sensibilidad artística que contrastaba con la exigencia del entorno financiero familiar.

No estaríamos hablando de una directiva novata, sino de alguien que se curtió lejos del nido. De hecho, trabajó en J.P. Morgan en Nueva York entre 1980 y 1988 antes de incorporarse al negocio familiar en 1988. Su trayectoria dentro del grupo fue progresiva: en 2002 asumió la presidencia ejecutiva de Banesto, cargo que desempeñó hasta 2010, cuando dio el salto a Londres para dirigir Santander UK. Todo esto sentó las bases para que en septiembre de 2014, tras el fallecimiento de su padre, asumiera la presidencia ejecutiva de Banco Santander. Desde entonces, ha impulsado una transformación de la entidad, con especial atención a la digitalización, la diversidad y la banca responsable. Así lo recoge también su biografía corporativa oficial.

Pero ¿qué hay detrás de esa pesada responsabilidad a día de hoy? Basta con hacer números. Más allá de la indudable digitalización actual, el banco persigue una rentabilidad pura bajo su batuta. En los primeros nueve meses de 2026, la entidad logró un beneficio atribuido de 12.405 millones de euros, lo que supone un asombroso incremento del 20 % respecto al mismo periodo del año anterior. Eso sí, esta cifra incluye una plusvalía neta de 1.895 millones de euros por la venta de su negocio en Polonia. Si se descuentan las partidas extraordinarias, el beneficio ordinario atribuido se situó en 11.176 millones de euros, un 16 % más. Unos resultados que reflejan la evolución del negocio y que el propio Santander detalló en su comunicación oficial del tercer trimestre de 2026. Sí, como lo habéis leído.

Los millones de Santander también llegan al bolsillo de sus accionistas y al patrimonio de Ana Botín

La pregunta es, ¿acaba llegando esta lluvia de millones al accionista común? A esta cuestión sí que tengo una respuesta muy clara: sí. Durante su última Junta General, celebrada en marzo de 2026, la entidad reafirmó sus objetivos estratégicos para los próximos años. Entre ellos destaca alcanzar un beneficio superior a los 20.000 millones de euros y una rentabilidad sobre el capital tangible (RoTE) superior al 20 % en 2028. Además, Santander confirmó su intención de destinar aproximadamente el 50 % del beneficio ordinario a remunerar a sus accionistas, mediante dividendos en efectivo y recompras de acciones. La entidad también aprobó un dividendo final de 12,5 céntimos por acción con cargo a los resultados de 2025. Todos estos compromisos quedaron recogidos en la Junta General de Accionistas de Banco Santander de 2026. Al final, nos encontramos ante una de las mayores empresas del continente, rindiendo cuentas con la misma estricta autoexigencia que ella aprendió de niña.

Por si fuera poco, semejante empuje también repercute a nivel personal. La sociedad patrimonial Cronje SL, vinculada a Ana Botín y a través de la cual controla parte de sus inversiones, elevó sus beneficios hasta los 4,4 millones de euros en 2025, frente a los 2,4 millones registrados el ejercicio anterior. Además, su patrimonio neto pasó de 44,6 a 181 millones de euros. Según la información publicada por Okdiario sobre las cuentas de la sociedad, este crecimiento coincidió con la fuerte revalorización de las acciones de Banco Santander, que pasaron de cotizar a 4,465 euros al cierre de 2024 a 11,73 euros al terminar 2025. Sea como fuere, parece que aquella "norma" infantil de trabajar el doble está dando unos frutos indudables.

Imagen | Banco Santander