Los trabajadores españoles pagan un 18% más en impuestos y cotizaciones desde que gobierna Pedro Sánchez, mientras su poder adquisitivo cae un 4%

No, cobrar a final de mes no siempre significa vivir bien. De hecho, para muchas personas cobrar una nómina no es sinónimo de poder hacer frente al pago de todas las facturas e incluso al alquiler o a la mensualidad de la hipoteca.

Sí, muchos trabajadores han visto aumentar sus nóminas durante los últimos años, pero también sus gastos cotidianos y las cantidades que destinan a dos grandes recaudadores: Hacienda y la Seguridad Social. En definitiva, pese a ingresar más euros, pueden comprar menos productos y servicios que antes.

Según los cálculos del Instituto Juan de Mariana plasmados en su estudio “El sacrificio fiscal de los contribuyentes españoles”, los impuestos y cotizaciones que soporta un asalariado medio han aumentado cerca de un 18% en términos reales desde 2018, coincidiendo con la etapa de Pedro Sánchez en el Gobierno. Mientras que su salario neto ha perdido aproximadamente un 4% de capacidad adquisitiva.

El estudio compara las remuneraciones del primer trimestre de 2018 con las del segundo trimestre de 2026, utilizando información de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE y la evolución del Índice de Precios de Consumo.

Los trabajadores pagan casi 190 euros más al mes en impuestos y cotizaciones

En 2018, el salario bruto mensual utilizado como referencia ascendía a 1.909,66 euros. De esa cantidad, 249,47 euros correspondían al IRPF y otros 121,26 euros a cotizaciones sociales. El trabajador recibía finalmente 1.538,93 euros.

Ocho años después, el sueldo bruto analizado alcanza los 2.464,45 euros. Sin embargo, el IRPF aumenta hasta 400,53 euros y las cotizaciones del empleado llegan a 160,19 euros. Es decir, las deducciones mensuales pasan de 370,73 a 560,72 euros, un incremento nominal del 51,2%.

Aunque el salario neto crece hasta 1.903,73 euros, el aumento resulta insuficiente para compensar completamente la inflación acumulada.

La inflación provoca una pérdida de 904 euros anuales

Entre marzo de 2018 y junio de 2026, los precios aumentaron un 28,6%, según las cifras utilizadas en el informe. Para conservar el poder adquisitivo de 2018, el trabajador analizado necesitaría ingresar actualmente alrededor de 1.979 euros netos mensuales. Sin embargo, percibe unos 1.904 euros. La diferencia son 75,34 euros mensuales, es decir 904 euros anuales por doce mensualidades.

El salario bruto ha crecido un 29,1%, ligeramente por encima de la inflación. No obstante, esa mejora prácticamente desaparece después de descontar impuestos y cotizaciones.

El tipo efectivo estimado del IRPF pasa del 13,1% al 16,3%. Si también se incluyen las aportaciones del trabajador a la Seguridad Social, las deducciones representan el 22,8% del salario bruto, frente al 19,4% inicial.

De cada 100 euros de coste laboral, apenas 59 llegan al empleado

Dicho informe también analiza lo que supone contratar a un trabajador para una empresa. Según sus estimaciones, el coste laboral ajustado ha pasado de 2.558,15 euros mensuales en 2018 a 3.339,08 euros en 2026. El Instituto resume esta situación señalando que "mantener al trabajador cuesta más en términos reales, mientras que su remuneración neta estimada compra menos".

Su cálculo sitúa la carga conjunta de impuestos y cotizaciones alrededor del 41% del coste laboral. Es decir, de cada 100 euros destinados a emplear a una persona, aproximadamente 59 acabarían en su bolsillo.

Esta proporción depende del perfil salarial y de la metodología utilizada. Por su parte, el INE confirmó en septiembre de 2026 que el coste laboral medio alcanzó 3.388,15 euros mensuales en el segundo trimestre, un 4% más interanual.

Un sueldo de 18.000 euros paga casi cuatro veces más IRPF

Otra cuestión es la falta de actualización de determinados tramos del IRPF conforme a la inflación.

Un salario anual de 18.000 euros soportaría 624 euros de IRPF, frente a los 157 euros correspondientes a su equivalente adquisitivo de 2019. En salarios de 30.000 euros, estima una diferencia anual de 892 euros, mientras que para remuneraciones de 50.000 euros ascendería a 1.552 euros.

Parte del incremento recaudatorio tiene que ver con la progresividad en frío, relacionada con el funcionamiento de la Ley del IRPF. Pero ojo, que también interviene el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que incrementa las cotizaciones destinadas al sistema de pensiones.

Para el Instituto, "la inflación ha sido el instrumento perfecto" para aumentar la recaudación sin modificar necesariamente los tipos nominales.

Imágenes | El HuffPost, Guillaume Issaly