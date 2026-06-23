Nerea, albañila de 27 años: "Estudié Medicina pero ganando 32 euros la hora me compensa trabajar en la obra"

El contexto. La historia, revelada por la propia protagonista en su cuenta de TikTok @nereaexplora, se ha convertido en el enésimo fenómeno viral sobre movilidad laboral. Tras seis años hincando los codos en la facultad, esta joven española voló a las antípodas en enero de 2025 bajo el paraguas de un visado Work and Holiday. ¿Por qué no ejercer de médica allí? Porque convalidar el título español exige exámenes costosos y meses de burocracia, algo incompatible con su objetivo pragmático: hacer caja rápido, viajar y salir de la burbuja académica (es comprensible). Allí esquivó el tradicional empleo de camarera para meterse de lleno en el asfalto. Su rutina arranca a las siete de la mañana entre hormigoneras, andamios y cascos de seguridad.

En cifras. Los números justifican el cambio de uniforme. Nerea percibe un salario base de 32 euros brutos por hora, aunque admite que algunos compañeros veteranos alcanzan los 50 euros en la misma obra. En su última nómina quincenal, tras acumular 93 horas de faena, se embolsó 4.465 dólares australianos brutos. Traducido: unos 2.140 euros netos limpios en apenas catorce días. La cifra es mareante si la medimos contra el suelo patrio.

@nereaexplora Amigos podéis hacer lo que os propongáis!! solo hace falta poca vergüenza y ser muy cabezón Un abrazo australiano de la nueva Beyoncé del cemento 💋 ♬ sonido original - Nerea

Sí, pero. El dinero no cae del cielo ni está exento de peajes. El primero es el coste de vida: Sídney es una trituradora financiera donde el alquiler de una habitación ronda fácilmente los 500-600 dólares australianos a la semana, devorando buena parte del botín. El segundo peaje es el físico (y el del sesgo). Nerea ha denunciado abiertamente la criba machista de los reclutadores en el sector: cuando los capataces descubren que es una mujer, la conversación telemática se corta de inmediato. Y el esfuerzo diario pasa factura. La joven ha compartido imágenes de sus nudillos agrietados por las quemaduras químicas del cemento y jornadas arrastrando hasta 90 kilos.

Entre líneas. La paradoja de Nerea no es un caso aislado, sino el síntoma de una fractura estructural profunda. Mientras España sufre para retener a sus graduados sanitarios, el mercado laboral australiano devora mano de obra cualificada dispuesta a cambiar el fonendoscopio por la carretilla.

El trasfondo. Un residente de primer año (R1) en la sanidad española percibe en 2026 un sueldo base de entre 1.600 y 1.850 euros brutos al mes, según revelan las tablas salariales vigentes. Eso equivale a poco más de 10 euros por hora. Para alcanzar los ingresos de la obra de Sídney, un médico español necesita encadenar guardias infinitas de 24 horas y arriesgar su salud mental. No es solo una cuestión de vocación; es un problema de pura supervivencia financiera.

Por qué es importante. La brecha de género en los oficios manuales muestra inercias parecidas en ambas esquinas del globo. En España, el último informe del Observatorio Industrial de la Construcción señala que la presencia femenina en las obras apenas alcanza el 11,5% del total de afiliados. Como ya adelantamos en El Blog Salmón, el desembarco de la tiktoker en el sector supuso un choque cultural instantáneo regulado por convenios estrictos que pagan incluso el mero hecho de presentarse bajo la lluvia.

Y ahora qué. La aventura en las antípodas tiene fecha de caducidad escrita. Nerea insiste en sus vídeos en que su verdadera pasión sigue siendo la medicina y que tarde o temprano regresará para vestir la bata blanca y enfrentarse al examen de especialidad. La gran pregunta es si el sistema sanitario nacional estará listo para ofrecerle unas condiciones que no la hagan echar de menos el cemento. El tiempo nos lo dirá.

Imagen destacada | TikTok via @nereaexplora