Nicolás es autónomo y trabaja como electricista: "Es duro, hay demasiado trabajo y no hay calefacción como en la oficina"

Durante las últimas décadas, la mitología del éxito laboral nos dictó un camino inequívoco: estudiar una carrera de corte tecnológico, encadenar titulaciones de nombres rimbombantes en inglés y acabar sepultado en una oficina acristalada con climatización centralizada y tarjeta corporativa para la máquina de café.

Solemos asumir que el progreso consiste en alejarse de las herramientas físicas y abrazar el teclado, plenamente convencidos de que las manos limpias eran el único indicador fiable de prosperidad económica.

Hasta que llegó la hora de bajar al barro.

El perfil. Lo ilustra detalladamente un reportaje de la sección de Sociedad de El Español: Nicolás Miñones, un joven gallego de 30 años, parecía predestinado al limpio ecosistema digital tras formarse en el variopinto mundo de la robótica. No obstante, descubrió pronto que prefería el trabajo de campo a languidecer sentado frente a un monitor de diseño. Su epopeya vital le llevó hasta Australia (donde limpió casas, repartió comida a domicilio y ejerció la jardinería sin que se le cayeran los anillos) antes de toparse, gracias a un oportuno contacto, con el oficio de electricista en barcos de lujo. Hace un año regresó a España para establecerse por cuenta propia como electricista residencial y, a día de hoy, goza de una estabilidad económica envidiable.

La realidad. Conviene no llamarse a engaño, pues el éxito en la zanja exige un tributo físico verdaderamente medieval. "Al final es un oficio duro. No es un trabajo de oficina en el que estás con una calefacción y llegas a casa con las manos limpias. Aquí se sufre, la obra es pesada", explica el propio Nicolás al rememorar una rutina laboral que carece por completo de filtros idílicos. El volumen de demanda es tan descomunal que un mínimo retraso en el calendario genera una bola de nieve incontrolable sobre los siguientes clientes. ¿La consecuencia? Horarios espartanos en los que toca doblar horas (con jornadas de 12 horas diarias, de lunes a domingo) para intentar tapar huecos en una agenda perpetuamente saturada.

El botín. Semejante sacrificio genera, lógicamente, la pregunta más mundana de todas: ¿cuánto se recauda realmente al final del mes? En el ecosistema actual, un técnico autónomo con la agenda completa puede llegar a facturar entre 4.000 y 6.000 euros brutos mensuales en las épocas de mayor actividad. Una dote alucinante que, sin embargo, mengua de forma drástica en cuanto el Estado y la intendencia exigen su parte. Tras restar la implacable cuota de autónomos, el imprescindible seguro de responsabilidad civil (obligatorio para no arruinarse ante cualquier cortocircuito accidental), el combustible de la furgoneta y la constante renovación de herramientas especializadas, el neto resultante sigue siendo jugoso, pero a costa de no tener vida social.

El contexto. Esta sobredosis de trabajo no es una anécdota aislada, sino una tendencia estructural que tiene tintes de profecía económica. El mismísimo Jensen Huang, presidente y director ejecutivo de la todopoderosa multinacional de microchips NVIDIA, causó un revuelo monumental al augurar que los carpinteros, electricistas y fontaneros serán... Los auténticos millonarios del futuro. Su argumento es de una lógica aplastante: en un entorno donde el software avanzado puede redactar contratos jurídicos o programar aplicaciones informáticas en cuestión de segundos, las destrezas manuales aplicadas a la infraestructura física resultan imposibles de sustituir por una inteligencia artificial.

Las cifras. Los datos macroeconómicos confirman que el diagnóstico de los gurús de Silicon Valley es harto acertado. Como recoge un pormenorizado análisis laboral de elEconomista, España sufre actualmente un déficit histórico que supera las 100.000 vacantes industriales y de instalación sin cubrir debido a una flagrante ausencia de relevo generacional. Esta escasez extrema otorga a los profesionales independientes un poder de fijación de tarifas inaudito. Según detalla un informe sobre el mercado de la construcción publicado por Infobae, mientras los sectores convencionales de corbata soportan una agobiante media de 56 aspirantes peleándose por cada oferta, los gremios técnicos operan en un desierto de competidores que sitúa de forma sistemática sus ingresos medios muy por encima de la media nacional.

El peligro. Este desajuste de talento no sólo vacía la paciencia de los particulares que esperan meses por una reparación doméstica; también pone en jaque los compromisos medioambientales del país. Las patronales de instaladores agrupadas en la federación nacional FENIE advierten con gravedad de que la escasez de profesionales amenaza con ralentizar la transición ecológica en marcha. Sin ir más lejos, las alertas emitidas por la federación de instaladores Fegicat cuantifican un agujero urgente de 21.853 técnicos cualificados en el territorio catalán para responder a las exigencias imperativas del despliegue de energías renovables y autoconsumo.

La paradoja. Como ya vimos en su momento al analizar el panorama de la inserción laboral y el cambio de paradigma en las titulaciones técnicas, el sistema educativo ha vivido de espaldas a las necesidades materiales de la calle durante demasiados años. Nos topamos ahora con una miríada de licenciados compitiendo por salarios de subsistencia frente a la pantalla, en tanto que los técnicos manuales se erigen como los amos absolutos de la demanda.

Es la revancha de la caja de herramientas frente al algoritmo. Un mañana próspero, desde luego. Pero a cambio de acabar el día con los dedos rotos y el mono cubierto de hollín.

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