Emanuele, fontanero en España: “Hoy he trabajado 12 horas y he facturado 2.540 euros por un único arreglo”

España necesita fontaneros. Los trabajos de siempre, los oficios tradicionales, tienen un serio problema: hay trabajo, pero faltan profesionales que los lleven a cabo.

Emanuele Armeli Moccia es un fontanero italiano que vive en España desde 2017; lleva cinco años como autónomo y a través de sus redes sociales muestra la realidad de un oficio que ha ido perdiendo número de trabajadores y, paralelamente, aumentando la facturación de los que aún quedan.

¿Cuánto gana un fontanero hoy en día? Emanuele reconoce que no existe una cantidad fija: “1.900, 1.500, 900 euros... Depende del día”.

Son ingresos brutos del negocio, por lo que no equivalen al beneficio que finalmente obtiene tras cubrir materiales, impuestos, cotizaciones y otros gastos derivados de su actividad.

Una jornada de 12 horas y una factura de 2.540 euros

Uno de los trabajos que Emanuele ha compartido en sus redes sociales ha llegado, incluso, a hacerse viral. Y ayuda también a entender hasta dónde puede llegar la facturación en determinados servicios que requieren mano de obra.

En este caso concreto, se trataba de una intervención especialmente exigente en el baño de un cliente, con trabajos relacionados en las tuberías y el suministro de agua caliente.

Una jornada se prolongó durante prácticamente todo el día. “Hoy he trabajado 12 horas seguidas y he facturado 2.540 euros por una única factura”, explica el profesional.

El dato es cuanto menos llamativo. Eso sí, refleja una jornada concreta y un caso muy particular y, por ende, no puede extrapolarse directamente a todos los fontaneros ni a todos los días de trabajo. El propio Emanuele reconoce que sus ingresos fluctúan considerablemente dependiendo del servicio que tenga que realizar.

España necesita alrededor de 25.000 fontaneros

La situación del sector es complicada. España arrastra un déficit estimado de unos 25.000 fontaneros y la empleabilidad del sector se sitúa alrededor del 90%.

El relevo generacional es uno de los principales obstáculos. La edad media de los fontaneros e instaladores de tuberías alcanza los 44,8 años. Más de la mitad tiene más de 45 años, mientras que únicamente entre el 9% y el 12% de estos profesionales tiene menos de 30.

Si se amplía el análisis al conjunto de las instalaciones de agua, climatización y gas, cerca del 60% de los trabajadores se encuentra entre los 40 y los 60 años. Las nuevas incorporaciones resultan insuficientes para compensar las necesidades existentes.

Emanuele quiere utilizar precisamente sus vídeos para cambiar la percepción del oficio. “Gracias a mí mucha gente se está animando a aprender ese oficio. Lo hago para que vean que hay trabajo y que no te mueres de hambre”, asegura.

Más de 26 millones de viviendas necesitan mantenimiento

La demanda tampoco parece destinada a desaparecer. España cuenta con más de 26 millones de viviendas y una parte importante del parque inmobiliario fue construida antes de 1980. Tuberías envejecidas, bajantes, fugas, reformas de baños y renovación de sistemas de agua caliente generan trabajo constante.

A ello se suma la rehabilitación energética. La modernización de edificios implica adaptar instalaciones y sustituir equipos por soluciones más eficientes, tareas que requieren trabajadores especializados.

Los daños por agua se encuentran además entre los siniestros habituales en las viviendas aseguradas. Una fuga puede exigir una intervención inmediata, lo que convierte la fontanería en un servicio difícil de aplazar o sustituir.

“Cumplen, hacen bien su trabajo y te resuelven el problema”

Para Emanuele, la dificultad no consiste únicamente en encontrar personas dispuestas a trabajar. También pone el acento en la profesionalidad del sector: “Cumplen, hacen bien su trabajo y te resuelven el problema”, señala al referirse a gran parte de los profesionales que considera realmente fiables.

Imagen | RRSS Emanuele