Un experto en finanzas propone retirar pensiones a los más ricos: “La transferencia de riqueza a los jubilados perjudica el progreso”

El mundo envejece a pasos agigantados. No es solo algo que ocurra en España o en Europa. Pasa en prácticamente todas las sociedades modernas. Cada vez hay más gente mayor y, por ende, los diferentes sistemas públicos de pensiones de todo el mundo se tensionan de forma imparable.

Las cifras asustan. En 2050 habrá 52 personas mayores de 65 años por cada 100 personas de entre 20 y 64 años en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En 2025 son 33 y en el año 2000 eran solo 22, según datos de la propia organización.

El aumento de la esperanza de vida, la caída de la natalidad y el crecimiento del número de jubilados obligan a repartir el esfuerzo financiero entre una población activa que, proporcionalmente, pierde peso.

Scott Galloway, profesor de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, ha replanteado en una charla en Youtube el derecho a cobrar una pensión pública de aquellos jubilados que cuentan con un patrimonio o unos ingresos suficientemente elevados.

Galloway cuestiona la transferencia de riqueza hacia los jubilados

El planteamiento de Galloway parte de una comparación meramente generacional. Considera que los actuales jubilados forman parte de la generación que ha conseguido acumular mayores niveles de riqueza. Mientras muchos jóvenes encuentran dificultades para construir patrimonio.

Aunque el profesor habla de una realidad que, según él, vive EEUU. Esta también podría extrapolarse a España. El debate sobre el “conflicto económico” entre generaciones también es algo que levanta ampollas en nuestro país. ¿Es la situación patrimonial de los jóvenes el resultado de un sistema ‘capturado’ por los ‘boomers’?

Galloway califica esta transferencia de riqueza de los trabajadores hacia los jubilados como “un factor perjudicial para el progreso”, especialmente por sus consecuencias sobre la capacidad de las generaciones jóvenes para ahorrar y acumular capital.

El problema, según su planteamiento, no estaría en proteger económicamente a quienes necesitan una pensión, sino en mantener las mismas prestaciones para jubilados con situaciones patrimoniales muy diferentes.

Entre el 10% y el 30% podría no necesitar la pensión

Su propuesta va mucho más allá de modificar las cuantías de las pensiones. En dicha charla, Galloway plantea estudiar la retirada de la pensión pública a los jubilados situados por encima de un determinado nivel de riqueza.

Según sus estimaciones, entre el 10% y el 30% de los beneficiarios podrían encontrarse en una posición económica suficientemente favorable como para no necesitar estos ingresos públicos.

La medida supondría introducir un criterio patrimonial o de renta dentro de un sistema que tradicionalmente vincula la prestación a las aportaciones realizadas durante la vida laboral.

Los jóvenes encuentran mayores obstáculos para acumular patrimonio

La crítica de Galloway está estrechamente relacionada con la situación económica de las nuevas generaciones.

Los trabajadores jóvenes necesitan destinar parte de sus ingresos al sostenimiento de las pensiones mientras afrontan simultáneamente dificultades para construir su propio patrimonio, tal y como también afirma la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España.

La vivienda representa uno de los grandes obstáculos. Comprar una casa exige disponer de ahorro previo, afrontar precios elevados y asumir durante décadas el pago de una hipoteca. Quienes viven de alquiler también tienen que reservar una parte considerable de sus ingresos mensuales para vivienda.

Por si esto no fuera poco, hay que sumar la necesidad de ahorrar para la jubilación futura en un contexto demográfico cada vez más exigente.

Galloway sostiene que destinar una cantidad creciente de recursos a jubilados con elevados niveles de riqueza puede limitar la capacidad de inversión y ahorro de quienes todavía se encuentran desarrollando su vida profesional.

Menos trabajadores para financiar a más pensionistas

Una cosa está clara: los sistemas de reparto dependen de las cotizaciones y recursos generados en cada momento para financiar las prestaciones de quienes ya están jubilados.

Cuando aumenta el número de pensionistas y disminuye proporcionalmente el de trabajadores, el equilibrio se vuelve más complejo. Pasa en España, pasa en EEUU y pasa en prácticamente todo el mundo.

La baja natalidad reduce progresivamente las nuevas generaciones que llegan al mercado laboral, mientras una mayor esperanza de vida prolonga durante más años el periodo durante el que se perciben prestaciones.

El profesor cree necesaria una reforma profunda para evitar que los recursos públicos terminen incrementando el patrimonio de quienes ya cuentan con una posición privilegiada. Pero, ¿habría algún gobierno capaz de dar este paso?

Imágenes | Youtube