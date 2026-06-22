Una instagramer especialista en finanzas deja por tierra el premio de 200.000 euros de Supervivientes: “Hacienda ha ganado 76.000€ sin pisar Honduras, ni realizar ninguna prueba”

Ganar el reality de televisión Supervivientes no implica solo resistir casi 100 días en Honduras, superar pruebas de enorme desgaste físico y convivir con el hambre, con picaduras, con todo tipo de incomodidades y con gente que no soportas en una isla desierta. También se trata de ganar el premio final como si participaras en pareja junto a la Agencia Tributaria.

Esto es precisamente lo que ha criticado la instagramer especializada en divulgación financiera @andrea.finanzas tras la victoria de Maica Benedicto en la final de última edición del programa de Telecinco.

La ganadora de Supervivientes 2026 se impuso a la influencer Alba Paul en una final histórica, la primera entre dos mujeres en 15 años, embolsándose el cheque de 200.000 euros brutos con el que el formato premia al vencedor.

El programa, uno de los grandes pilares de Telecinco, cerró edición con un 18,3% de cuota de pantalla y 1,139 millones de espectadores de media en su gala final. Sin embargo, el titular del premio no refleja lo que realmente acaba ingresando el concursante, y ahí es donde la creadora de contenido ha querido desmontar la cifra del superpremio final.

El premio de Supervivientes no se cobra íntegro

En su vídeo, Andrea arranca con una idea clara: “Esta chica tan mona de aquí acaba de ganar 200.000 euros en Supervivientes. ¿Pero sabéis quién se está frotando las manos sin pisar Honduras? Hacienda. Vas a flipar”.

A partir de ahí, la divulgadora pone el foco en una realidad fiscal que suele quedar en segundo plano cada vez que un concursante levanta el cheque en el plató.

La creadora subraya además que, a su juicio, no se trata de un concurso cualquiera. “Mirad, ya sabéis que no soy de ver estos programas, de hecho ni siquiera tengo Telecinco en mi casa, pero en concreto Supervivientes me parece un concurso bastante duro”, explica antes de enumerar lo que supone pasar por el reality.

Y lo hace describiendo lo que buena parte de la audiencia sabe sobre cómo es el formato en sí mismo: “estás pasando hambre, duermes en la arena, te llenas de picaduras, tienes que superar pruebas bastante jodidas y puedes incluso jugarte la salud”.

Por eso contrapone ese esfuerzo al golpe fiscal posterior y remata con una frase muy gráfica: “No es el mítico programa que estás sentado en un plató de televisión y que cuando consigas llegar a la final y ganar el premio te venga Hacienda toca mucho los cojones, porque esos 200.000 euros no son 200.000 euros”.

La primera mordida: una retención automática de 38.000 euros

La clave está en cómo tributan en España los premios de concursos de televisión. A diferencia de otros premios que pueden tener tratamientos concretos, el dinero ganado en un reality como Supervivientes se integra en el IRPF como ganancia patrimonial dentro de la base general. Eso significa que no basta con mirar el cheque final: primero se aplica una retención y después llega el ajuste definitivo en la declaración de la renta.

La experta lo resume a la perfección: “Lo primero que ocurre es que se aplica una retención automática del 19%, es decir, antes incluso de que vea el dinero ya desaparecen 38.000 euros de golpe”. La cuenta es sencilla: el 19% de 200.000 euros son exactamente 38.000, de modo que, en una primera fase, el premio se reduce a 162.000 euros.

Pero esa retención no es el impuesto total, sino un anticipo. El concursante tiene después que incluir ese ingreso en su declaración y ahí se recalcula lo que realmente le corresponde pagar en función de los tramos estatales y autonómicos del IRPF, así como de la comunidad en la que tribute.

La factura final puede superar los 76.000 euros

La segunda parte del golpe llega meses después, cuando toca rendir cuentas con la Agencia Tributaria. “Luego llega la declaración de la renta. Y ahí viene la segunda parte de la fiesta”, explica la instagramer.

Para hacer su cálculo, toma como referencia que Maica tribute en Madrid, y a partir de ahí lanza la cifra que más ha llamado la atención en redes: “Terminará pagando nada más y nada menos que 76.000 euros entre impuestos y retenciones”.

Eso significa que el premio real se quedaría lejos de los 200.000 euros anunciados en televisión. Según ese escenario, Maica Benedicto conservaría alrededor de 123.000 euros netos. La propia Andrea lo resume de forma muy clara: “Vamos, que de los 200.000 euros anunciados acabaría quedándose con unos 123.000 euros netos. Es decir, más de 76.000 euros van para Hacienda”.

En la práctica, más de un tercio del premio termina en manos del fisco. Y ni siquiera ese cálculo sería el peor posible, porque la factura cambia según la comunidad autónoma de residencia. “Más de un tercio del premio. Y en algunas comunidades autónomas la factura todavía sería más alta”, advierte la creadora.

El debate de siempre: el premio que se anuncia y el que realmente queda

La reflexión final de Andrea no va tanto contra Maica ni contra el programa como contra la forma en que se presenta este tipo de premios en televisión. “Lo mejor de todo es que cuando gana un concursante el titular es Maika gana 200.000 euros, pero no te pone lo que gana Hacienda”, lamenta en su vídeo, dejando una pregunta abierta sobre la mesa: “¿Os parece razonable que alguien que gane un premio en un concurso de 200.000 euros Hacienda se lleve más de 76.000 euros?”.

O lo que es lo mismo. una cosa es el cheque gigante que se enseña en directo y otra muy distinta el dinero que finalmente llega a la cuenta.

Imagen | Cuenta de Instagram de @andrea.finanzas