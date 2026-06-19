Pide vacaciones para irse a Egipto, se las niegan, coge la baja por ansiedad y la justicia dice que el despido fue improcedente

Según desvelaba una información jurídica avanzada por elDiario.es, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha tenido que dirimir uno de los casos de picaresca cruzada más espinosos de los últimos meses, ratificando que viajar al extranjero durante una incapacidad temporal no es un motivo automático de cese. El veredicto deja claro que la última palabra sobre las actividades de un enfermo no la tiene el empresario, sino el facultativo médico.

Estar de baja no equivale a un arresto domiciliario.

Las pirámides como pauta terapéutica avalada

El choque de los calendarios. La secuencia de los hechos describe un pulso burocrático que se torció desde el primer minuto en las oficinas de la empresa. Un empleado con funciones de representante comercial solicitó de manera reglamentaria sus vacaciones para realizar un viaje de placer a Egipto, planificado del (2 al 13 de noviembre), recibiendo una negativa tajante por parte de la dirección debido a supuestas necesidades del servicio. A nadie se le escapa que la sorpresa de los gestores fue mayúscula cuando, pocos días antes de la fecha señalada, el trabajador acudió a la mutua presentando un parte de baja oficial por un trastorno adaptativo mixto con sintomatología ansiosa. Lejos de cancelar los billetes de avión y el circuito de excursiones, el asalariado decidió subirse al vuelo rumbo a El Cairo.

El blindaje de la firma médica. El verdadero giro de guion que desactivó la acusación de fraude empresarial estriba en los papeles que el trabajador guardó en su expediente de salida. A diferencia de otros despidos disciplinarios fulminantes por actividades incompatibles, este comercial contaba con el visto bueno explícito de su médica de cabecera, quien determinó por escrito que el desplazamiento cultural y de ocio no perjudicaba en absoluto su cuadro clínico, sino que actuaba como un bálsamo de desconexión psicológica dentro de su terapia de recuperación. Esto se traduce en que la actividad lúdica, lejos de ser una simulación fraudulenta, estaba integrada en la propia estrategia de sanación prescrita por los profesionales sanitarios.

El pasaporte de la Inspección. Un dato extra que terminó de hundir la estrategia procesal de la compañía fue la pulcritud administrativa con la que el operario blindó sus movimientos fuera de las fronteras estatales. Antes de facturar el equipaje, el afectado solicitó formalmente el permiso de desplazamiento ante la Inspección Médica de Santander, obteniendo la autorización legal pertinente para abandonar su provincia de residencia sin que se suspendiera el cobro de la prestación por incapacidad temporal. El rastro documental dejó a la patronal sin argumentos para sostener la tesis de una burda escapada clandestina.

Los límites de la buena fe contractual en el siglo XXI

La trampa de la sospecha empresarial. Al regreso de las tierras del Nilo, la dirección notificó al empleado una carta de despido disciplinario alegando una transgresión grave y culpable de la buena fe contractual, asumiendo de manera automática que un viaje turístico desmentía la existencia real de una dolencia inhabilitante para el trabajo diario. Sucede, sin embargo, que la sala de lo social ha recordado que el empresario no posee la cualificación técnica necesaria para enmendar un diagnóstico público. Mientras las indemnizaciones por despido improcedente vuelven a estar bajo la lupa reguladora de las administraciones, este fallo judicial consolida la protección de las plantillas frente a las decisiones viscerales basadas en la mera sospecha.

El matiz de la compatibilidad laboral. Resulta evidente que la jurisprudencia española traza una línea divisoria muy clara basada en el tipo de lesión que motiva la ausencia del puesto. Mientras que un viaje de larga distancia puede ser considerado un fraude flagrante si el operario sufre una dolencia física o una rotura ósea que requiere reposo absoluto, en los casos de afecciones psicológicas el aislamiento forzoso suele agravar las patologías. Los analistas recuerdan el impacto directo de la salud mental en el entorno laboral de alta presión, donde los tribunales tienden a proteger los espacios de esparcimiento siempre que no supongan una actividad laboral sumergida o un esfuerzo físico incompatible con la curación.

El riesgo de confundir ocio con fraude laboral

El espejo de otras sentencias. La realidad es que este triunfo judicial del trabajador contrasta con otros fallos recientes del mismo calado donde la imprudencia del empleado sí justificó el despido procedente. Hay quien ve en esto también un aviso para navegantes: los tribunales no otorgan una carta blanca para realizar cualquier actividad durante una baja, como ocurrió con una empleada que, alegando ansiedad, fue localizada realizando rutas de senderismo extremo por los Picos de Europa, algo que el juez consideró un desgaste incompatible con su convalecencia.

La factura de la desconfianza. El reverso de la moneda para el tejido corporativo es el alto coste financiero que supone activar despidos disciplinarios sin un informe pericial médico que sostenga el engaño, abocando a las empresas a abonar liquidaciones máximas en sede judicial por no saber gestionar los procesos de incapacidad temporal de sus plantillas.

Sentencia. Lo cierto es que el pronunciamiento del alto tribunal cántabro redefine los contornos de la disciplina en las relaciones de trabajo. La legislación española sigue supeditando la actividad del empleado al criterio exclusivo de los facultativos de la sanidad pública, la empresa sufre las consecuencias económicas de un despido dictaminado sin rigor probatorio y queda demostrado que el ocio programado puede ser plenamente compatible con una baja médica si los inspectores competentes validan el viaje como un recurso legítimo para devolver la salud mental al trabajador.

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