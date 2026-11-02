Enric Auquer (38 años), actor, sobre la vivienda: "Vivo de alquiler en un apartamento muy caro y muy pequeño. El alquiler genera desigualdad"

Enric Auquer, actor catalán conocido por series como Ravalear, y películas como Quien a hierro mata y Casa en llamas y ganador del Goya al mejor actor revelación en 2020, habló recientemnete sobre las dificultades para acceder a una vivienda en Barcelona. En una entrevista con la revista Esquire, recogida por El Món, el intérprete ha denunciado que el elevado precio de los alquileres dificulta el acceso a un hogar y agrava las desigualdades económicas.

"Que un fondo de inversión llegue y se cargue la posibilidad de vivir donde has nacido y donde quieres vivir, es fuerte"

"Vivo de alquiler en Barcelona, en un piso muy caro y muy pequeño. Mis hermanas, mis primos, mis amigos todos vivimos con un nudo en la garganta pensando cuándo se acaba el contrato, cada vez más caro", señala. "El alquiler genera un ciclo de desigualdad bestial. Quien acumula pisos se hace más rico y compra más; quien trabaja vive peor, ahorra menos, no puede comprar, ni hacer vacaciones…". "La desigualdad se cronifica. (...) Que un fondo de inversión holandés o belga llegue y se cargue el tejido cultural de un barrio, o la posibilidad de vivir donde has nacido y donde quieres vivir, es fuerte", añade recordando a su pesar que "hay gente que cobra 1.800 euros y paga 1.500 de alquiler".

El precio de alquiler en Barcelona sigue alto

Según los datos del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), el alquiler medio en Barcelona se situó en 1.137 euros mensuales durante el primer trimestre de 2026. Con esta cifra, un ciudadano que perciba un salario neto de 1.500 euros tendría que destinar aproximadamente el 76 % de sus ingresos al arrendamiento. Por su parte, Idealista registró un precio de 19,9 euros por metro cuadrado en marzo y mayo de 2026, según sus datos.

Desde el Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinas) defienden la organización colectiva de los arrendatarios y plantean las huelgas de alquileres como medida de presión frente a los precios. Estas reivindicaciones se enmarcan en el debate sobre las dificultades de acceso a la vivienda y el impacto de los pisos turísticos en las ciudades.Por el momento, Auquer defiende la organización colectiva como respuesta al problema de la vivienda: "Si el Estado no hace nada, toca organizarse desde la base". El debate sobre la limitación de los precios y la regulación de los alquileres continúa.

Imagen | Ravalear