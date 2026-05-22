José Toro, albañil desde los 16 años: "Si eres bueno en la construcción, puedes ganar mucho más que en otros trabajos que no requieren formación"

Esta situación genera una paradoja desconcertante en la economía española: mientras la necesidad de vivienda exige un ritmo dinámico de edificación, las empresas aseguran que no encuentran operarios. De acuerdo con una entrevista concedida a La Vanguardia, el origen de este problema no radica en una simple falta de interés por parte de los jóvenes, sino en un profundo desajuste estructural. José Toro, que empezó a trabajar con apenas 16 años y ha pasado por todos los escalones del sector (ejerciendo de peón, oficial, encargado, jefe de obra y promotor), explica que hoy en día compagina su actividad con la formación de nuevos trabajadores, chocando de frente con la realidad del mercado.

El formador afirma que cada año egresan alumnos perfectamente preparados de sus cursos, pero muchas constructoras los rechazan de inmediato porque buscan oficiales que ya tengan experiencia y que desde el primer día sepan hacerlo todo. La falta de voluntad para enseñar es tal que Toro confiesa haber ofrecido alumnos en prácticas completamente gratis durante tres meses a diversas compañías, obteniendo la negativa de algunas de ellas como respuesta.

La enorme brecha salarial del andamio: de 1.500 a 6.000 euros

La creencia popular dictamina que en la obra se gana poco de forma generalizada, pero el factor determinante aquí es la destreza. Toro sostiene que la diferencia entre un profesional sobresaliente y uno del montón es gigantesca, trazando un paralelismo con lo que ocurre en el mundo del deporte. Las cifras que maneja el sector reflejan con precisión este abismo financiero.

Un jornalero que cobra estrictamente según lo estipulado en el convenio colectivo suele percibir una remuneración mensual de alrededor de 1.500 o 1.600 euros. En contraste, un albañil habilidoso que trabaje a destajo puede alcanzar entre 3.000 y 4.000 euros al mes sin demasiados problemas. La cúspide salarial queda reservada para los profesionales considerados los mejores del mercado, cuyos ingresos mensuales pueden escalar hasta los 5.000 o incluso 6.000 euros. "Si eres bueno en la construcción, puedes ganar mucho más que en otros trabajos que no requieren formación", argumenta el especialista, matizando que si eres del montón vas a cobrar un sueldo normal y poco más.

El desgaste físico y las jornadas infinitas

Ese atractivo financiero tiene un reverso ineludible: el durísimo desgaste físico diario. Los trabajadores se enfrentan a tareas mecánicas y altamente repetitivas cargando materiales pesados bajo condiciones climáticas hostiles, soportando temperaturas bajo cero durante el invierno y un calor extremo en pleno verano. Esta exigencia corporal pasa factura inevitablemente a largo plazo, provocando dolencias crónicas muy comunes en la espalda, las rodillas o los codos.

A esto se añade una logística laboral compleja que a menudo ahuyenta a los candidatos debido a los horarios. Los desplazamientos son una constante en el oficio. El propio Toro relata jornadas en las que ha debido levantarse a las cinco y media de la mañana para viajar a una obra situada a cien kilómetros de distancia de su casa, saliendo de su hogar a las seis de la mañana y no regresando hasta las ocho o las nueve de la noche.

¿Por qué es cada vez más caro construir o reformar?

La crisis de la vivienda y el encarecimiento de la edificación también se explican desde los costes de producción. Toro identifica tres factores macroeconómicos clave: el encarecimiento masivo de los materiales de construcción en los últimos años, la proliferación de subcontratas que fragmentan y encarecen cada fase del proyecto, y una densa burocracia que retrasa la obtención de licencias y permisos municipales durante meses.

El factor de la mano de obra también influye directamente en el precio final de los proyectos. La falta de oficiales experimentados ralentiza de forma notable la ejecución de los trabajos. Antaño, los profesionales cualificados trabajaban con una rapidez que permitía absorber mucho volumen en un solo día; hoy en día, la escasez de ese nivel de pericia alarga los plazos de entrega de las obras y, por ende, termina encareciendo los presupuestos de forma sustancial.

En el ámbito doméstico, el error más habitual de los propietarios al realizar reformas es optar sistemáticamente por el presupuesto más barato o contratar a personal que trabaja de forma irregular, sin estar dado de alta. El experto advierte que la ciudadanía ignora los riesgos legales de esta práctica: si ocurre un accidente laboral en una obra en su casa, la responsabilidad jurídica puede recaer directamente sobre el dueño de la vivienda. La falta de asesoramiento y la ausencia de empresas serias provocan que, con frecuencia, lo barato termine saliendo caro.

La receta del futuro: especialización y habilitaciones

Para contrarrestar esta dinámica y prosperar en el sector, el consejo que Toro traslada a sus alumnos es rotundo: buscar la especialización técnica. El mercado laboral demanda nichos concretos, como expertos absolutos en la colocación de azulejos, en trabajos con yeso o en la instalación de pladur. Ser excepcional en una de estas disciplinas garantiza empleo continuo, sirviendo además como plataforma para dominar el resto del oficio con el paso de los años.

Para aquellos que aspiran a dar el salto técnico y montar su propia empresa, la hoja de ruta pasa por trabajar previamente varios años para aprender bien el oficio desde la base y continuar formándose de manera ininterrumpida. En este sentido, obtener habilitaciones técnicas oficiales en ramas como la electricidad o la fontanería resulta una ventaja competitiva crucial, ya que permite ofrecer más servicios y consolidar una estructura empresarial mucho más completa. En definitiva, el andamio sigue ofreciendo grandes oportunidades económicas, pero el éxito real queda reservado para quienes deciden dominar la técnica de un oficio en plena transformación.

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