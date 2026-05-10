Estados Unidos podría estar cerca de una recesión que nos arrastraría al resto, dos noticias levantan las alarmas









El dato no es “preocupante”: es directamente una señal de alarma que los mercados suelen ignorar hasta que ya es tarde. Estados Unidos, el mayor motor de consumo del mundo, está enviando dos señales simultáneas que rara vez aparecen juntas sin consecuencias: desplome histórico de la confianza del consumidor y aumento visible del estrés financiero en la vida cotidiana.





Por un lado, el índice de la University of Michigan Survey of Consumers acaba de marcar un mínimo histórico desde que existen registros en 1952. Una lectura de 47,6 no solo es baja: es peor que durante la crisis financiera de 2008, peor que en plena pandemia y peor que el shock inflacionario de 2022. Cuando los estadounidenses dicen que nunca se han sentido tan pesimistas, no es una percepción menor, es un cambio de comportamiento en potencia.

Este indicador es una encuesta y no significa que la situación sea sensiblemente peor que en 1973 o 2008, pero un cambio de dirección nos indica que el consumidor de EEUU, no está bien.

Por otro lado, una señal mucho más silenciosa, y probablemente menudo más fiable, está emergiendo en paralelo: el repunte del uso de casas de empeño. Según Bloomberg, el encarecimiento de la gasolina, impulsado por la guerra en Irán, está llevando a más hogares a empeñar objetos personales para conseguir liquidez inmediata. No es una estadística glamurosa, pero claramente funciona como un indicador adelantado de tensión económica real.





Estas dos dinámicas están conectadas por un mismo hilo: el consumo. Y ahí es donde aparece el verdadero riesgo global.





Estados Unidos representa cerca del 70% de su PIB a través del consumo de los hogares. Eso significa que no solo importa cuánto produce el país, sino cuánto están dispuestos a gastar sus ciudadanos. Cuando la confianza se hunde y las expectativas de inflación suben, hasta el 4,8% a un año vista, el comportamiento cambia. La gente empieza a recortar gastos, pospone compras grandes y prioriza lo esencial. Es un ajuste silencioso, pero poderoso.

Cuando el consumidor estadounidense se contrae, el mundo rara vez sale indemne

El problema es que el mundo entero depende de ese consumo. Europa exporta bienes industriales y de lujo a Estados Unidos. China depende en gran parte de la demanda externa para sostener su producción de prácticamente todo (electrodomésticos, automóviles, textil, electrónica, juguetes…) América Latina exporta materias primas cuyo precio está ligado al ciclo global. Si el consumidor estadounidense pisa el freno, el impacto se transmite como una onda expansiva: menos importaciones, menor producción global, caída de beneficios empresariales y ajustes en el empleo.

Lo que hace especialmente delicado el momento actual es la causa del shock. No se trata de una burbuja financiera como en 2008 o del auge del uso de la IA, sino de un encarecimiento rápido de bienes esenciales como la energía combinado con incertidumbre geopolítica. Este tipo de shock es más difícil de contener porque afecta directamente al día a día de los hogares.





Además, hay un factor psicológico clave: la brecha entre datos “duros” y percepción. El empleo en Estados Unidos sigue relativamente fuerte y el consumo agregado no se ha desplomado aún. O mejora el sentimiento, o quizás los estadounidenses sigan recortando consumo.

Aquí es donde entra el riesgo de recesión global. No porque ya esté ocurriendo, sino porque las condiciones previas empiezan a alinearse. Caída de la confianza, aumento de expectativas de inflación, presión sobre los ingresos reales y señales de estrés financiero en los hogares.

La gran incógnita es que sucederá en las próximas semanas. Si los precios de la energía se estabilizan y la tensión geopolítica se reduce, el golpe podría quedarse en un susto. Pero si los precios se mantienen altos y la incertidumbre persiste, el ajuste podría intensificarse en los próximos meses.

La próxima recesión global, si llega, puede que no empiece en los bancos ni en los datacenters. Puede empezar en algo mucho más cotidiano: en millones de estadounidenses decidiendo gastar un poco menos al hacer la compra.





Vía | Bloomberg, MDM y Heather Long

Imagen | oohsnap e Inteligencia Artificial