El “milagro portugués” de Mercadona ya tiene cifras: si en España triunfa, sus tiendas en Portugal arrasan, facturando un 20% más que aquí

Es de sobra conocido que Mercadona lleva años dominando el sector del supermercado español. Pero ahora parece que uno de sus objetivos es seguir escalando cada vez con mayor fuerza en el país vecino, Portugal. Y, a tenor de los datos, parece que lo está consiguiendo.

Todo comenzó con una expansión más bien prudente en el país luso. Y, sin embargo, esta expansión ya se ha convertido en uno de los movimientos empresariales más exitosos de la cadena valenciana. Hay un dato que resume perfectamente esto: Y es que las tiendas portuguesas ya venden mucho más que las españolas.

En apenas siete años de presencia en Portugal, Mercadona ha construido una red todavía modesta en tamaño, pero extraordinariamente rentable. Mientras otras compañías necesitan cientos de establecimientos para alcanzar determinados niveles de facturación, la empresa de Juan Roig ha conseguido cifras muy difíciles de igualar con un despliegue mucho más reducido.

Portugal se convierte en la joya inesperada de Mercadona

Las cuentas hablan por sí solas. A finales de 2025, Mercadona operaba 69 supermercados en Portugal y registró allí una facturación de 2.092 millones de euros. Traducido al rendimiento medio por tienda, cada establecimiento generó aproximadamente 30,31 millones de euros.

La comparación con España explica por qué el dato está generando tanta sorpresa. En su mercado de origen, Mercadona alcanzó ventas cercanas a los 41.800 millones de euros repartidas entre 1.603 supermercados.

Esto deja una media aproximada de 24,8 millones por tienda. La diferencia ronda los seis millones adicionales por establecimiento en Portugal, alrededor de un 20% más.

Y ojo porque hay otro elemento todavía más sorprendente: muchas de las tiendas portuguesas son muy recientes.

El calendario comercial puede explicar parte del fenómeno

Uno de los factores que ayuda a entender estas cifras tiene que ver con una diferencia aparentemente sencilla, pero con un importante impacto en euros. En España, Mercadona mantiene desde hace años su política de cerrar domingos y festivos. Portugal funciona de forma distinta.

Allí las tiendas abren los domingos, lo que supone aproximadamente unos 60 días adicionales de actividad comercial cada año.

Disponer de casi dos meses más de ventas anuales modifica considerablemente el potencial de ingresos y permite aprovechar momentos de consumo que en España quedan fuera de su calendario habitual.

Ese mayor tiempo operativo ayuda a explicar parte del éxito, pero claro, no es suficiente para justificar por sí solo el rendimiento alcanzado.

El rendimiento deja atrás a cadenas mucho mayores

Las comparaciones con otros competidores muestran hasta qué punto los resultados portugueses pueden ser competencia o no de la empresa española. Mercadona superó los 2.090 millones de facturación en Portugal con únicamente 72 tiendas.

La cifra, más o menos, se aproxima a los ingresos que Aldi obtiene en España con una red superior a 500 supermercados repartidos por el país. La diferencia de tamaño es enorme y evidencia dicha intensidad comercial que está logrando Mercadona en territorio portugués.

Lo más llamativo es que todavía queda recorrido

Otro detalle importante es que Mercadona ni siquiera ha desplegado toda su expansión en el país vecino. Actualmente la cadena concentra gran parte de su actividad desde Lisboa hacia el norte. Por lo que muchas áreas del sur portugués siguen prácticamente sin presencia de la compañía.

Y aun así, ya se ha convertido en la cuarta cadena más importante del país, alcanzando una cuota cercana al 7,2% del mercado.

Los resultados globales del grupo acompañan este milagro. Mercadona cerró 2025 con un beneficio de 1.729 millones de euros en 2025, lo que supone un 24,9% más que en el año anterior, tras subir un 8% sus ventas, que ascendieron a los 41.900 millones de euros.

Imágenes | Mercadona, b1-foto