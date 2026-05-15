El inversor que predijo la crisis de 2008 alerta de un “desplome histórico”: “estamos ante un sangriento accidente minutos antes de que ocurra”

Michael Burry vuelve a agitar el avispero de Wall Street. El conocido inversor que ganó fama internacional tras anticipar la crisis de las hipotecas subprime es tajante: el mercado estadounidense atraviesa una fase extremadamente delicada.

Su foco está puesto en el Nasdaq 100 y en la euforia y la alegría que rodean a las grandes tecnológicas impulsadas por la inteligencia artificial, pero ¿es esta una felicidad con fecha de caducidad?

Según sus cálculos, el índice cotiza a niveles que considera excesivos y cree que Wall Street podría estar valorando de forma demasiado optimista el crecimiento futuro de algunas de las compañías más importantes del mercado. Y claro, aquí es cuando viene la alerta máxima.

Burry ve señales que le recuerdan a otros episodios de euforia bursátil

Burry, que ha llegado a cerrar su compañía de inversión tras casi 10 años por temor a una burbuja tecnológica, ha asegurado en la plataforma de Substack, que el Nasdaq 100 cotiza actualmente a 43 veces sus ganancias, muy por encima del nivel implícito cercano a las 30 veces que, según su análisis, sería más acorde con las valoraciones actuales del mercado.

Y claro, su principal preocupación es precisamente que el mercado esté dando por hecho unas expectativas muy difíciles de cumplir. "Wall Street podría estar sobreestimando en más del 50% las ganancias de nuestras empresas de mayor crecimiento y mejor valoradas".

La advertencia fue acompañada por otra frase que ha generado una enorme repercusión entre analistas e inversores: "Estamos presenciando un momento histórico. En el mercado de valores, eso no es una buena señal". De hecho, llegó incluso más lejos al describir el momento actual como, "la escena de un sangriento accidente automovilístico, minutos antes de que ocurra". Casi nada.

El mensaje ha reabierto inevitablemente las comparaciones con la burbuja de las puntocom y con otros momentos de euforia financiera donde las valoraciones crecieron mucho más rápido que los fundamentales empresariales. No es el primero que ha bailado con esta idea.

Su recomendación pasa por reducir riesgo y recoger beneficios

Considerado todo un gurú de las inversiones, ha lanzado una advertencia, explicando qué estrategia está siguiendo él mismo. Asegura que mantiene una posición corta apalancada significativa frente a una cesta de empresas, aunque no detalló públicamente cuáles forman parte de ella.

Además, considera que tras las fuertes subidas registradas durante los últimos años podría ser momento de asegurar parte de los beneficios y reducir la exposición a renta variable, especialmente en el sector tecnológico.

"Aunque parezca que hay más tiempo para subir, cualquiera que tenga la suerte de estar aprovechando estos movimientos parabólicos, al no vender, está apostando por su propia capacidad para saltar en la cima o cerca de ella (…) la historia nos dice que, aunque la fiesta se prolongue una semana, un mes, tres meses o un año más, la solución será bajar mucho más los precios. Estamos entrando en una situación tan extrema que las consecuencias serán inevitables, sin importar dónde se esconda uno".

El debate sobre una posible burbuja de la IA divide a Wall Street

La revolución ligada a la IA se ha convertido en uno de los grandes motores bursátiles de los últimos años, pero también en un debate que se repite día sí, día también

Una de las preocupaciones más repetidas tiene que ver con el volumen de gasto que están asumiendo algunas compañías como Oracle y Meta -entre otras tantas- para desarrollar infraestructura tecnológica y ampliar capacidad.

La expansión de centros de datos, el desarrollo de nuevos sistemas y la carrera por dominar la inteligencia artificial están elevando (y mucho) las inversiones a niveles inéditos.

No todos creen que el mercado esté dentro de una burbuja

Pese a las advertencias de Burry, otros actores relevantes mantienen una visión diferente. Desde MFS, una de las gestoras de inversión más antiguas de Estados Unidos con más de un siglo de antigüedad, no creen tanto que la burbuja de la IA sea excesiva. Sino una asignación errónea del capital y si puede haber límites físicos que limiten su crecimiento.

En Goldman Sachs también existe cautela respecto al aumento del endeudamiento, aunque la entidad considera que las valoraciones actuales presentan diferencias importantes respecto a otras etapas históricas.

"Si bien ha habido crecientes temores de una sobrevaloración, la realidad es que la mayoría de las empresas grandes están generando tanto flujos de caja libre extraordinarios como dividendos, realizan recompras de acciones y tienen comportamientos muy poco comunes con un entorno espumoso", defienden.

¿Indicios de una burbuja o “solo” una preocupación creciente por esa dependencia del endeudamiento? Las gestoras más optimistas creen que los ingresos ya empiezan a respaldar el crecimiento. Solo el tiempo dirá si Burry vuelve a acertar cuál vidente o, esta vez, derrapa.

Imágenes | Tradingview, Jeff Kingma