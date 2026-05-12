El desastre que se avecina en España: “Millones de españoles se van a arruinar en cinco años por comprar su vivienda”

Comprar una vivienda en España es hoy mucho más caro que hace apenas unos años. Y, sin embargo, los salarios no se han incrementado al mismo ritmo. Si hoy esto es un problema, lo que puede ocurrir dentro de unos años puede significar una auténtica tragedia.

Mientras el precio medio de la vivienda se ha disparado en muchas ciudades más de un 30% desde la pandemia, miles de familias están firmando hipotecas al límite de su capacidad económica.

¿Y cuál es el mayor hándicap de todo esto? Que buena parte de esos préstamos podrían encarecerse de forma brusca dentro de cinco años.

La alerta la ha lanzado el divulgador financiero Yago, conocido en TikTok como @yagoentusfinanzas. Advierte de un escenario preocupante vinculado a las hipotecas mixtas.

@yagoentusfinanzas Millones de Españoles se van a arruinar en 5 años por comprar su vivienda❌💸 ♬ sonido original - yagoentusfinanzas

Según explica, muchas personas están aceptando cuotas aparentemente cómodas durante los primeros años sin calcular lo que ocurrirá si los tipos de interés vuelven a subir. En algunos casos, la mensualidad podría aumentar más de 400 euros al mes.

El mercado inmobiliario en continua tensión

Es de sobra conocido que la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas económicos del país. Comprar un piso exige actualmente niveles de endeudamiento muy superiores a los de hace apenas unos años.

Mientras los salarios han avanzado lentamente, el precio de la vivienda ha seguido creciendo en buena parte de España. En ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia o Palma, el esfuerzo hipotecario necesario para acceder a una vivienda supera ampliamente los niveles considerados saludables por muchos expertos financieros.

A esto se suma el encarecimiento general del coste de vida. Alimentación, energía, seguros, comunidad, impuestos y financiación bancaria pesan, como es lógico, cada vez más sobre la economía familiar.

El verdadero peligro está en las hipotecas mixtas

El experto considera que la situación puede complicarse todavía más por el tipo de hipotecas que están firmándose actualmente. “Las hipotecas que están dando son hipotecas mixtas”, advierte.

Este producto combina un primer tramo a tipo fijo con una segunda fase vinculada a interés variable. Durante los primeros años, la cuota permanece relativamente estable y resulta más fácil asumirla para muchas familias.

Sin embargo, el riesgo aparece más adelante. “Durante los 5 primeros años tienes una hipoteca fija y a partir del quinto año tienes una hipoteca variable”, explica el divulgador financiero.

Y añade: “Durante los 5 primeros años sabrás perfectamente cuánto tienes que pagar de cuota de hipoteca, pero a partir del quinto año tu hipoteca dependerá de cómo estén los tipos de interés”.

El ejemplo de una vivienda de 300.000 euros

Para explicar el posible impacto, Yago utiliza un ejemplo muy concreto basado en una vivienda de 300.000 euros. Con las condiciones actuales, una hipoteca cercana al 2% puede generar una cuota aproximada de unos 1.100 euros mensuales durante el periodo fijo inicial.

El problema aparece cuando termina ese tramo y el préstamo pasa a tipo variable. “Sabiendo que ahora están en mínimos, lo más probable es que suban mucho”, señala el especialista sobre los tipos de interés.

Según su ejemplo, si el interés subiera al 4% y se añadiera el diferencial habitual del banco, la cuota cambiaría radicalmente. “Pasarías de pagar una hipoteca de 1.100 euros en los 5 primeros años a una de 1.574 durante los 25 años restantes”, explica.

La diferencia supera ampliamente los 400 euros mensuales y puede alterar completamente la economía de muchas familias.

Un incremento del 43% en la cuota hipotecaria

El cambio en las mensualidades puede resultar enorme para compradores que ya están destinando gran parte de sus ingresos a vivienda. “Todas esas personas que tenían contado un dinero para pagar la hipoteca tendrán que pagar un 43% más de hipoteca”, alerta Yago.

Ese incremento puede convertirse en un problema muy serio en un contexto donde muchas familias ya soportan un fuerte esfuerzo financiero para pagar vivienda, alimentación, suministros y otros gastos básicos.

Además, el encarecimiento del coste de vida durante los últimos años ha reducido todavía más el margen económico disponible de numerosos hogares.

¿Se avecina una nueva crisis inmobiliaria?

El escenario recuerda inevitablemente a algunos de los problemas vividos durante el boom inmobiliario previo a la crisis de 2008.

En aquella etapa, miles de compradores accedieron a viviendas financiadas con condiciones aparentemente cómodas mientras los tipos de interés permanecían bajos. Cuando el contexto económico cambió y las cuotas subieron, muchas familias quedaron, básicamente, atrapadas.

La situación actual, eso sí, presenta diferencias importantes. La regulación bancaria es más estricta y existen mayores controles de solvencia.

El gran temor es que una futura subida de tipos coincida con una desaceleración económica o con un deterioro del mercado laboral. Si las cuotas hipotecarias aumentan mientras el poder adquisitivo continúa debilitándose, el riesgo de impagos podría crecer.

Yago lo resume de manera contundente: “Eso va a provocar, evidentemente, que aumente mucho los impagos de hipoteca y que pueda venirse una crisis importante”.

Imágenes | Wikipedia, Husam El Haq