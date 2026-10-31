Máximo Huerta, sobre su vida actual: "Tengo una librería de pueblo y sueño con escapar; el eje no será Madrid, sino París y Buñol como lugar de arraigo"

Máximo Huerta tomó hace unos años una decisión vital: abandonar Madrid para instalarse en Buñol, su pueblo, y abrir su propia librería. El motivo principal fue cuidar de su madre, Clara Hernández. Según recoge una entrevista en Vanity Fair, el cambio fue abrupto. "Yo estaba muy bien y de pronto alguien encendió las luces y dijo 'tu madre tiene un cáncer'", asegura el escritor. Y añade: "La fiesta se acabó y nunca volverá, es imposible". Pero no hacía falta más.

Lejos de cualquier visión idílica, Huerta detalla la dureza de su situación doméstica. "Romantizar los cuidados y la vejez es terrorífico", recalca. Y es que convive con un escenario complejo: "Me sé todas las enfermedades: Alzheimer, demencia, artritis… mi madre tampoco ve apenas y tiene dificultades de movilidad". Esto le obliga a vivir en una "alerta constante" que él mismo define de forma clara: "Cuidar es agotador". Reconoce, de hecho, que es el ancla de su madre, aunque ella en ocasiones le hable como si fuera su hermano. A día de hoy, su refugio mental sigue siendo Francia. "El eje no será Madrid, sino París y Buñol como lugar de arraigo", explica ya en líneas finales sobre este tema, detallando que está busca alquiler en París para tener un balón de oxígeno.

Si bien su librería física, La Librería de Doña Leo, ha dado algo visibilidad al municipio, el día a día de su negocio convive con el enorme peso de la responsabilidad familiar. No estaríamos hablando de un sacrificio aislado, sino del elevado coste de oportunidad que pueden asumir los cuidadores en España. Renunciar a un ritmo de trabajo intenso para atender a un familiar dependiente puede reducir los ingresos de cualquier profesional. Con un sistema público de atención a la dependencia que acumula listas de espera, muchas familias se ven abocadas a aparcar sus carreras y asumir tareas esenciales para el bienestar social, que también pueden tener un coste económico.

A este peaje personal se suma el reto de mantener a flote un pequeño comercio en el interior. Basta con hacer números. Según los datos del Mapa de Librerías de España 2023 elaborado por CEGAL, el número de librerías independientes cayó un 6,2 % entre junio de 2022 y diciembre de 2023. Como ya explicamos en El Blog Salmón, los pequeños negocios físicos afrontan dificultades económicas y costes que pueden comprometer su viabilidad.

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