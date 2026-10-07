Javier Gutiérrez, actor español: “Lo de Madrid es insostenible. Vivo en una finca de 90 vecinos y más de la mitad son apartamentos vacacionales”

"Vivo en una finca de 90 vecinos y más de la mitad ya son apartamentos vacacionales". Este diagnóstico no proviene de un analista, sino del actor Javier Gutiérrez, que ha puesto voz a la creciente asfixia residencial del centro de la capital. A sus 55 años, el ganador de dos premios Goya asiste a la transformación de un mercado que, según su experiencia, ha convertido los rellanos en un continuo trasiego de maletas.

En una entrevista con Esquire, el artista oriundo de Luanco (Asturias) ha lamentado la metamorfosis de la metrópoli, un lugar que ahora tilda de "hostil" frente a la ciudad llena de oportunidades que conoció en su juventud. Gutiérrez advierte del impacto de las viviendas de uso turístico [VUT, en la jerga] y de la pérdida del ecosistema vecinal que, según explica, caracterizaba a determinados barrios de la capital.

Cifras insostenibles. "Vivo en una finca de 90 vecinos y más de la mitad ya son apartamentos vacacionales. Puede que en cinco años quedemos cuatro o cinco propietarios. Es una auténtica desgracia para un modo de vida que hace unos años disfrutábamos y que hoy es impensable sostener", alerta el intérprete. El actor pone el foco sobre una gentrificación que también afecta a ciudades como Valencia, Málaga o Bilbao. Ante este panorama, reconoce que ya fantasea con mudarse a su casa familiar en la sierra, añorando un modelo donde “todo está conectado” y el tendero conoce al cliente por su nombre.

Feroz rentabilidad. El lamento del actor, y el de muchos que se manifiestan estos días, choca con la fría aritmética del mercado. La rentabilidad del alquiler turístico frente al tradicional varía considerablemente en función de la ciudad, el precio de compra, la ocupación y los gastos asociados, por lo que no resulta adecuado afirmar como dato general que un piso turístico ofrece hoy un 15 % de rentabilidad frente al 5 % del alquiler tradicional. De hecho, algunos análisis recientes sitúan el alquiler residencial por encima del turístico en determinadas ciudades.

La cruzada del consistorio. En concreto, la administración intenta ahora poner coto a esta avalancha con nuevas intervenciones. La aplicación del Plan RESIDE en el Ayuntamiento de Madrid ha supuesto un descenso de las nuevas solicitudes de licencia. Durante 2025, las peticiones para abrir una vivienda de uso turístico cayeron un 42 %, pasando de 289 a 167. Además, el número de pisos turísticos en la capital se redujo de 22.435 en agosto de 2024 a 13.431 en mayo de 2026, un descenso del 40 %, según los datos del censo del Instituto Nacional de Estadística.

El escudo vecinal. Por su parte, la normativa también ha entregado un arma defensiva a las comunidades. Desde el 3 de abril de 2025, los propietarios que quieran iniciar una actividad de vivienda de uso turístico necesitan la aprobación expresa de la comunidad, con una mayoría de tres quintas partes de propietarios y cuotas de participación. Esa misma mayoría permite aprobar, limitar, condicionar o prohibir la actividad y establecer un incremento de hasta el 20 % en los gastos comunes de las viviendas destinadas a este uso. Pero hay una letra pequeña en este nuevo escudo que afecta a los bloques donde ya existían viviendas turísticas: la ley establece que estos acuerdos no tienen efectos retroactivos. Además, los propietarios que ya ejercían legalmente la actividad antes del 3 de abril de 2025 y cumplían los requisitos previstos por la normativa sectorial pueden continuar con ella en las condiciones establecidas. Por tanto, las comunidades no pueden simplemente aplicar la nueva prohibición a todas las VUT que ya operaban legalmente.

En tanto en cuanto la rentabilidad siga siendo uno de los factores que atraen a propietarios e inversores hacia el alquiler turístico, las maletas seguirán formando parte del paisaje de muchas comunidades residenciales.

Imagen | Vergüenza (Movistar Plus)