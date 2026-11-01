Los electricistas coinciden sobre el uso de temporizadores: programar los aparatos para que solo funcionen cuando se necesitan puede ayudar a reducir la factura de la luz

Si bien bajar la factura de la luz es el objetivo mensual de casi cualquier hogar, lograrlo muchas veces parece requerir obras o tediosos cambios de compañía, provocando cierta sensación de hastío porque pocas de las soluciones propuestas convencen de verdad. Pero, según recoge el portal Okdiario, una alternativa mucho más sencilla y barata consiste en colocar un temporizador entre el enchufe y el aparato. A priori se ve como un "gadget" menor, casi de bazar. Pero no hace falta mucho más para empezar a ahorrar. La realidad es que parte del gasto eléctrico no depende solo de lo que usamos, sino también de cuándo y cómo dejamos conectados televisores, routers o el termo de agua caliente.

Se ahorra por dos motivos: reducir el consumo fantasma y trasladar parte del gasto a las horas más económicas. De acuerdo con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el modo stand-by representaba el 10,7 % del consumo eléctrico de los electrodomésticos del hogar en un estudio realizado en 2010. Un estudio de la empresa Mirubee, citado por Okdiario, eleva esa proporción hasta el 20 % en algunas viviendas. Por tanto, el ahorro real dependerá de los aparatos que tengamos conectados, de su consumo y de la tarifa contratada.

Un temporizador analógico básico puede encontrarse por menos de diez euros, mientras que los enchufes inteligentes permiten controlar determinados aparatos mediante wifi desde el móvil. El precio varía según el modelo y sus prestaciones, por lo que conviene comparar opciones antes de comprar. En nuestros salones conviven decodificadores, videoconsolas y ordenadores de sobremesa cuyo consumo en reposo varía según el equipo, complicando así la tarea de mantener a raya el presupuesto mensual. Para este grupo, una solución habitual es conectar los aparatos a una regleta controlada por un temporizador y cortar la corriente durante la noche o cuando la casa está vacía y no necesiten permanecer encendidos. Eso sí, el frigorífico y el congelador nunca deben desconectarse de forma por razones obvias.

Pero el segundo recorte llega al mover parte del gasto a las horas valle. Desde junio de 2021, los contratos con tarifa de acceso 2.0TD distinguen tres periodos horarios: punta, llano y valle. Según Red Eléctrica, en la península el periodo valle comprende de lunes a viernes de 00:00 a 08:00, además de todas las horas de los sábados, domingos y festivos nacionales. Aprovechar estas franjas puede reducir el coste de determinados consumos, aunque el ahorro depende de la tarifa y del precio de la energía. Un reciente artículo de El Blog Salmón recuerda que la factura eléctrica incluye también cargos, peajes e impuestos, por lo que reducir el consumo y ajustar los horarios puede ayudar a controlar el gasto, aunque no elimina los costes fijos.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también ofrece recomendaciones para aprovechar las funciones de programación de los electrodomésticos y utilizarlos en los horarios más convenientes. En su artículo sobre cómo programar el lavavajillas y otros electrodomésticos, explica las posibilidades de recurrir a la programación para ajustar su funcionamiento. En función de la tarifa contratada, programar el lavavajillas para que funcione durante las horas más baratas puede reducir el coste de la energía consumida. Sin embargo, no puede asegurarse un ahorro del 50 % en todos los casos, ya que la diferencia depende de los precios aplicables en cada periodo. El simple gesto de utilizar la función de inicio diferido puede ser útil si permite evitar las horas más caras.

Esto es especialmente beneficioso con aparatos como el termo eléctrico. Calentar el agua en las horas económicas puede reducir el coste, siempre que el sistema permita mantener una temperatura adecuada y dispongamos de agua caliente suficiente durante el día. Eso sí, antes de reducir las horas de funcionamiento del termo, conviene consultar las instrucciones del fabricante y seguir las recomendaciones.

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