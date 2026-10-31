Lo confirma el Estatuto de los Trabajadores: el derecho a huelga permite suspender el contrato de trabajo, pero no lo extingue

Resulta curioso que uno de los mayores escudos que tiene el trabajador en huelga sea el propio derecho de huelga. Es decir, este derecho fundamental reconocido en España activa el mecanismo de suspensión del contrato de trabajo. Por tanto, el contrato no se termina, sino que se suspende temporalmente, lo que permite a los trabajadores ejercer su derecho a la huelga. Los sindicatos han decidido movilizarse en este nuevo otoño. En plena tensión por la inflación, el encarecimiento de la vivienda y los salarios, han convocado una nueva jornada de protesta. Antes de que llegue ese momento, es importante entender cómo funciona el derecho de huelga desde el punto de vista jurídico. Se encuentra recogido en el Estatuto de los Trabajadores, que establece cuáles son sus consecuencias para el trabajador.

De forma muy simplificada, podemos decir que durante la huelga se suspenden algunas de las obligaciones que tienen las dos partes: empresa y trabajador. En concreto, el artículo 45.1.l del Estatuto de los Trabajadores contempla el ejercicio del derecho de huelga como una de las causas de suspensión del contrato. Además, el artículo 6 del Real Decreto-ley 17/1977 establece las principales consecuencias de la huelga. De esta manera, el empleado dejará de trabajar temporalmente y la empresa dejará de abonarle el salario correspondiente al tiempo que dure la huelga. Hay que señalar que sigue existiendo una red de protección a través de la Seguridad Social. El trabajador pasará a una situación de alta especial, durante la cual se suspende la obligación de cotizar. Además, esta situación no genera derecho a la prestación por desempleo por el hecho de haber secundado la huelga. Por otro lado, la normativa establece que no podrán sancionarse las conductas que consistan en el ejercicio legítimo del derecho de huelga. Asimismo, con carácter general, la empresa no podrá sustituir a los trabajadores huelguistas por trabajadores externos.

Surge de nuevo el debate sobre la posible ilegalidad de una huelga general cuando va más allá de las reivindicaciones estrictamente profesionales. CCOO y UGT han convocado una jornada de movilización para reivindicar "salarios dignos para acceder a una vivienda digna". La huelga general de 24 horas está prevista para el 11 de noviembre de 2026. Las centrales sindicales han decidido situar en el centro de la movilización la crisis habitacional y los bajos salarios. En todo caso, la legalidad de una huelga debe analizarse teniendo en cuenta sus objetivos y las circunstancias particulares de cada convocatoria. Por ello, la presencia de reivindicaciones relacionadas con las condiciones laborales no resuelve por sí sola todas las controversias jurídicas. En El Blog Salmón también hemos abordado el debate sobre la legalidad de las huelgas generales.

La patronal no ve legal la huelga

Por otro lado, el contraataque desde el mundo empresarial ha dado marcha atrás. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, había advertido inicialmente de que se estaba estudiando la impugnación de la convocatoria: "Se ha trufado de temas laborales para intentar que sea legal, pero nosotros consideramos que no lo es". Además, la patronal había puesto en duda la naturaleza de la movilización. Finalmente, según informa EL PAÍS, la confederación ha decidido no recurrir la huelga antes de su celebración. Sin embargo, la patronal no ha abandonado por completo el asunto. Ahora, la estrategia pasa por analizar el desarrollo de la jornada y el cumplimiento de los servicios mínimos. Posteriormente, podrían adoptarse medidas legales si se considera que existen motivos para ello. En la historia de las movilizaciones laborales en España existe un precedente importante: la huelga general de 1988. Puede consultarse aquí un artículo sobre la huelga del 14-D contra la reforma laboral. Sin embargo, el hecho de que se celebrara una huelga general en 1988 no determina la legalidad de la convocatoria actual.

En definitiva, la actividad laboral puede verse interrumpida durante la huelga. Sin embargo, el contrato no se extingue por el mero ejercicio del derecho de huelga. El empleado podrá volver a su puesto de trabajo una vez finalizada la protesta. En su nómina podrá comprobar que no se le ha abonado el salario correspondiente al tiempo de huelga. Por otro lado, la movilización del 11 de noviembre puede convertirse en una nueva prueba de resistencia en una economía española en la que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales. Además, la crisis habitacional también afecta al mercado laboral, ya que dificulta que muchos trabajadores puedan vivir cerca de sus puestos de trabajo.

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