Entró en vigor la multa de 3.000 euros por el aire acondicionado en la fachada. El problema es que el Gobierno no tiene nada que ver

La realidad técnica es radicalmente diferente: no existe ningún decreto reciente del Ejecutivo central, sino un endurecimiento generalizado de las ordenanzas municipales y la aplicación inflexible de las normas vecinales.

El contexto. Cada mes de mayo, coincidiendo con las primeras olas de calor, los titulares de trazo grueso reactivan el pánico de los inquilinos y propietarios. El relato (tan efectivo como engañoso) afirma que las autoridades centrales han entrado en el año imponiendo multas automáticas para vigilar la estética y la seguridad urbana. Pero la arquitectura jurídica en España no funciona de manera uniforme. La potestad para abrir expedientes sancionadores por colgar un aparato en el exterior no recae en ningún ministerio, sino en la micro-regulación local de cada ayuntamiento. Y las reglas cambian por completo a pocos kilómetros de distancia.

En cifras. Las temidas sanciones de 3.000 euros no son una invención absoluta, pero representan el techo máximo para infracciones muy graves en zonas históricas o protegidas. En ciudades como Madrid, la normativa sectorial prohíbe taxativamente que cualquier compresor sobresalga más de 30 centímetros de la línea de fachada. Al cruzar la Diagonal en Barcelona, el criterio es aún más tajante: los equipos están vetados en cualquier muro visible desde la vía pública, lo que fuerza a los usuarios a confinar los aparatos en patios interiores o cubiertas transitables.

Entre líneas. El verdadero peligro para el bolsillo del infractor rara vez nace de una inspección de oficio del ayuntamiento. Nace de las disputas domésticas. Según advierte el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lérida, bastará la queja formal de un solo vecino descontento para activar el engranaje legal. La jurisprudencia civil es de una rigidez aplastante en este frente, sosteniendo que los paramentos exteriores son un bien común inalienable. Si un comunero altera la fachada sin un permiso explícito y unánime de la junta, la comunidad de propietarios puede exigir judicialmente el desmantelamiento inmediato. El hecho de que otros vecinos tengan colocados sus propios compresores desde hace años no legaliza los nuevos.

La picaresca no es un eximente.

Sí, pero. La sanción administrativa es solo la punta del iceberg de un gasto sobrevenido mucho mayor. Cuando un consistorio concluye un expediente de disciplina urbanística, la multa pecuniaria va acompañada obligatoriamente de una orden de restitución de la legalidad. Traducido: el propietario debe sufragar de su propio bolsillo el desmontaje técnico del equipo, la retirada de los anclajes de hierro, el sellado de las grietas y el repintado completo del paño afectado. Además, si el aparato es un modelo antiguo que genera vibraciones estructurales, una sonometría de la policía local puede acarrear multas adicionales que arrancan en los 600 euros por contaminación acústica.

Profundiza. La severidad sobre la piel de los edificios responde a una tendencia regulatoria macroeconómica imparable: el control del paisaje urbano y la eficiencia térmica. Las juntas vecinales se han convertido en un escenario hiper-regulado donde las obras unilaterales sin consenso son castigadas de forma fulminante. El principio básico está blindado en el artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, una norma de 1960 que sigue operando como el dique de contención definitivo contra la libre disposición de los elementos comunes.

Y ahora qué. Con los termómetros batiendo récords estacionales, la demanda de climatización doméstica seguirá colisionando con los límites estéticos y acústicos de las ciudades. La solución técnica pasa irremediablemente por proyectos de instalación comunitarios en las azoteas o por el diseño de falsos techos interiores sacrificando metros útiles de la vivienda. La gran pregunta es si las futuras promociones inmobiliarias integrarán sistemas centralizados invisibles para evitar que enfriar el salón suponga un castigo financiero en los tribunales. El tiempo nos lo dirá.

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