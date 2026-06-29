¿Precedente a la vista? La justicia aplica el criterio del Supremo y reconoce como fijo a un interino que aprobó sin obtener plaza

Nuevo capítulo, y ya van unos cuantos, de la batalla judicial contra el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas.

Un Tribunal Superior de Justicia ha reconocido la condición de personal laboral fijo a un trabajador interino que había superado un proceso de estabilización. Aunque, eso sí, no consiguió plaza al existir menos vacantes que aspirantes aprobados.

¿Y por qué ocurre este reconocimiento? La resolución aplica el criterio fijado recientemente por el Tribunal Supremo y ojo, que esta podría convertirse en una referencia para otros empleados públicos que se encuentren en una situación similar.

El fallo demuestra que la plaza fija no se concede de forma automática a todos los interinos, pero sí puede reconocerse cuando concurren determinadas circunstancias.

Entre ellas, haber sufrido un uso abusivo de la contratación temporal y haber aprobado un proceso selectivo sin obtener finalmente una plaza por falta de puestos disponibles.

Un trabajador de la Generalitat consigue la condición de fijo

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña afecta a un empleado del Departamento de Interior de la Generalitat que trabajaba como oficial de primera en un equipo de prevención activa forestal mediante un contrato de interinidad desde noviembre de 2020.

Durante los procesos extraordinarios de estabilización convocados en 2022 participó en el correspondiente concurso y logró situarse en quinta posición. Sin embargo, únicamente se ofertaba una plaza, por lo que no pudo acceder al puesto fijo pese a haber superado el proceso selectivo.

En un primer momento, el Juzgado de lo Social número 1 de Tortosa le reconoció únicamente la condición de indefinido no fijo, manteniendo su antigüedad y sus condiciones salariales.

El trabajador recurrió la resolución al considerar que esa figura no suponía una respuesta suficiente frente al abuso de la temporalidad.

El Supremo abre la puerta a la fijeza en determinados supuestos

Para resolver el recurso, el TSJ de Cataluña tuvo en cuenta tanto la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El tribunal europeo había considerado insuficiente la figura del indefinido no fijo para sancionar adecuadamente el abuso en la contratación temporal dentro del sector público. También entiende que una indemnización económica por sí sola no constituye una medida eficaz para prevenir este tipo de situaciones.

Por su parte, el Tribunal Supremo estableció que la condición de fijo sí puede reconocerse cuando concurren dos elementos: una situación de temporalidad abusiva y la superación de un proceso selectivo, aunque el trabajador no lograra plaza porque había más aspirantes aprobados que puestos convocados.

Una resolución que puede influir en otros procedimientos

Tras comprobar que el empleado cumplía ambos requisitos, el TSJ de Cataluña le reconoció la condición de personal laboral fijo de la Generalitat.

Además, acordó que, una vez la sentencia sea firme, se remita testimonio a la Inspección de Trabajo para valorar la posible apertura de un expediente sancionador por las prácticas de contratación de la Administración.

La resolución no significa que todos los interinos pasen automáticamente a ser fijos. Cada caso seguirá analizándose de forma individual, valorando tanto la existencia de abuso en la contratación temporal como el cumplimiento de los requisitos fijados por el Tribunal Supremo.

Imágenes | Wikipedia, Christian Buehner