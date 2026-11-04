El castillo del siglo XIII y Bien de Interés Cultural que José Mota compró por cerca de 5 millones de euros

La compra de un castillo medieval no es precisamente una operación habitual, y menos cuando sus nuevos propietarios son tres rostros conocidos del mundo del entretenimiento. José Mota, Santiago Segura y el productor Luis Álvarez se han unido para hacerse con el castillo de Pedraza, una imponente joya arquitectónica del siglo XIII situada en uno de los pueblos más emblemáticos de la sierra de Segovia. La fortaleza, que durante décadas estuvo indisolublemente ligada a la familia del pintor Ignacio Zuloaga (quien la adquirió en 1925 por apenas 13.000 de las antiguas pesetas para utilizarla como refugio artístico), ha cambiado de manos en una operación que ronda los 4,8 millones de euros. Todo ello, según recoge El Debate, articulado a través de la sociedad conjunta Teatrópolis, con la intención de insuflarle una nueva vida a sus centenarias piedras.

La pregunta es, ¿por qué meterse en semejante empresa en vez de apostar por un cómodo chalé o engordar la cartera de fondos de inversión? La respuesta quizás resida en el abrumador peso de su historia. Las dimensiones del conjunto marean un poco: estamos hablando de 30.000 metros cuadrados de parcela y más de seiscientos metros construidos, distribuidos en seis inmensos dormitorios, nueve salones y unas estancias empedradas que piden a gritos convertirse en platós naturales. De hecho, los compradores no titubearon al ver su potencial, y así lo asegura el propio Álvarez a ABC: "Santiago y José no dudaron ni un minuto cuando les comenté la posibilidad. Ambos estudiaron Bellas Artes y tienen una sensibilidad especial para recuperar espacios artísticos". El productor teatral recalca además que la compra no es ningún movimiento especulativo, sino que aportaron el fuerte montante puramente "por amor al arte".

Pero, ¿qué implica realmente ser dueño de un enclave con semejante legado? Al fin y al cabo, no estaríamos hablando de una gran mansión residencial como la que posee Mota en Madrid, sino de un Bien de Interés Cultural (BIC), una figura de protección patrimonial que obliga a extremar las cautelas legales. Y es que la legislación que protege el Patrimonio Histórico Español es muy estricta al respecto: las obras que pretendan acometer estos tres socios sobre el inmueble están sujetas a las correspondientes autorizaciones de las autoridades competentes. Es decir, no pueden realizar reformas a la ligera por mucha prisa que corra adecuar el recinto para acoger un estreno veraniego. Por si fuera poco, la normativa también establece la obligación de facilitar visitas públicas gratuitas al menos cuatro días al mes, salvo las excepciones legalmente previstas, lo que limita el uso exclusivo del inmueble por parte de sus propietarios.

Por otro lado, la adquisición del castillo responde también a una apuesta por recuperar un espacio histórico y darle nuevos usos culturales. No se trata simplemente de incorporar una propiedad singular a un patrimonio inmobiliario, sino de aprovechar sus posibilidades como escenario para espectáculos y producciones audiovisuales. Es un tipo de inversión que recuerda a otras operaciones patrimoniales de grandes fortunas, como las llamativas inversiones inmobiliarias de megarricos que analizan en El Blog Salmón, o incluso a anécdotas extravagantes como la que recordaban hace poco en 3DJuegos, cuando un jovencísimo William Shatner perdió sus ahorros tras invertir en futuros vinculados al uranio en los años cincuenta.

Conciertos, shows y grabaciones

Por el momento, los planes del gigante del entretenimiento y sus acompañantes son de lo más pragmáticos: pretenden asentar en Pedraza un vibrante espacio cultural enfocado a conciertos, espectáculos y grabaciones, uno donde el decorado ya viene de serie. También contemplan aprovechar el recinto como localización para futuras producciones audiovisuales, una posibilidad que permitiría sacar partido a sus singulares instalaciones. Y esto es ya solo mi opinión, pero me parece un movimiento sumamente audaz de cara a asegurarse una independencia creativa casi total. Sea como fuere, el viejo castillo ha encontrado a sus nuevos defensores y parece que sus pesadas puertas tardarán mucho tiempo en volver a cerrarse.

Imagen | Castillo de Pedraza (Facebook) / José Mota (RTVE)