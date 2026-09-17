Reunieron más de 2.000 botellas de plástico para levantar un invernadero: acabaron creando un espacio para cultivar durante todo el año

La Richardson Primary School de Canberra (Australia) reunió más de 2.000 botellas de plástico y las convirtió en las paredes de un invernadero. El proyecto, bautizado como "Plastic Palace", fue inaugurado oficialmente en junio de 2015 con una ayuda de 2.000 dólares australianos del Teachers Mutual Bank Environment Fund. El invernadero estaba destinado a producir plantas para el huerto del colegio y a servir como recurso para las clases de ciencias.

El montaje es tan simple como laborioso. Las botellas se limpian, se preparan y se ensamblan para formar las paredes del invernadero. El resultado es un espacio protegido donde los alumnos pueden cultivar plantas y realizar experimentos científicos. El proyecto, según explica la ABC australiana, fue planteado para que los estudiantes dispusieran de un lugar de cultivo y, al mismo tiempo, de un recurso para las clases de ciencias. La recogida de los envases contó con la participación de la comunidad escolar.

Un proyecto escolar que convirtió residuos en un aula de ciencias

Profundizando en la noticia, se muestra que el verdadero valor del "Plastic Palace" no estaba únicamente en construir un espacio para cultivar. El proyecto permitía a los alumnos aprender sobre el reciclaje y reutilización de materiales mientras participaban en la construcción y utilizaban posteriormente el invernadero para cultivar plantas y realizar experimentos. La propia escuela planteó así el proyecto como una combinación de agricultura, reciclaje y aprendizaje práctico.

La pregunta que queda botando es por qué un proyecto escolar australiano de 2015 sigue resultando llamativo más de una década después. La respuesta tiene que ver con el contexto global del plástico: según el Parlamento Europeo, cada habitante de la UE generó en 2022 una media de 36,1 kg de residuos de envases de plástico. En España, PlasticsEurope situó en el 43% la tasa de reciclado de plásticos en 2020, por encima de la media europea. Son cifras que muestran la magnitud del problema de los residuos plásticos y el potencial que todavía existe para reutilizar determinados materiales.

El modelo australiano, además, descansa sobre tres patas que conviene nombrar. La primera, una subvención bancaria modesta de 2.000 dólares australianos que permitió adquirir materiales adicionales para completar el proyecto. La segunda, la participación de la comunidad escolar en la recogida de las botellas. La tercera, un uso pedagógico integrado que convierte el invernadero en un recurso para las clases de ciencias, además de utilizarlo para cultivar plantas destinadas al huerto. Esos tres elementos aparecen recogidos en la información publicada por la ABC.

Y es que, en el fondo, el "Plastic Palace" no es solo una historia de bricolaje. Es una historia sobre la escala del plástico y lo que se puede hacer con él cuando hay una comunidad dispuesta. España aprobó en 2022 un impuesto de 0,45 euros por kilogramo de plástico no reciclado en los envases no reutilizables. Además, la normativa española contempla un sistema de depósito, devolución y retorno para determinados envases de bebidas, con un depósito mínimo de 10 céntimos por envase que se devuelve al consumidor cuando este retorna el envase. El nuevo marco europeo de envases comenzó a aplicarse en agosto de 2026 y establece nuevas medidas para reducir los residuos de envases y fomentar su reutilización y reciclaje. Mientras tanto, una escuela australiana lleva desde 2015 demostrando que más de 2.000 botellas pueden convertirse en las paredes de un invernadero y, al mismo tiempo, en una herramienta educativa. La diferencia no está en el material. Está en lo que se decide hacer con él.

Imagen | Anna Shvets (vía Pexels)