Gregorio Vidal, jubilado con más de 47 años cotizados: "La Seguridad Social me quitó un 6,5% de la pensión tras sufrir un accidente y no poder trabajar"

Gregorio Vidal tiene 70 años y una hoja de servicios que pocos trabajadores pueden firmar: más de 47 años cotizados a la Seguridad Social. Sin embargo, a los 63 años y 8 meses, tras sufrir un accidente laboral que le tuvo 14 meses de baja, se vio abocado a una jubilación anticipada involuntaria. La respuesta del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) fue un coeficiente reductor del 6,33% que, en sus propias palabras, "se mantiene de por vida".

Su caso, recogido por El Confidencial y Noticias Trabajo, muestra un conflicto que afecta pensionistas con carreras largas. La regla que se le aplicó está en el artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social, que regula la jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador. La involuntariedad, cuando se cumplen los supuestos previstos por la ley, abre la puerta a adelantar hasta cuatro años la edad ordinaria, pero no exime de la penalización: por cada mes que se anticipa el retiro, la Seguridad Social aplica un porcentaje reductor que reduce de forma permanente la cuantía de la pensión.

Y ahí está el nudo del conflicto. Gregorio adelantó 16 meses su edad de retiro, lo que le colocó en una horquilla de coeficientes que, según las tablas oficiales de la Seguridad Social para 2026, oscilan entre el 4,75% y el 30% en la modalidad involuntaria y entre el 2,81% y el 21% en la voluntaria. Cotizar más de 44 años y seis meses, el tramo más favorable, mitiga el porcentaje, pero no lo anula. Es decir, los 47 años de Gregorio no le sirvieron para escapar del recorte, sino para que este fuera del 6,33%, inferior al que le habría correspondido con una carrera de cotización más corta. La queja de Gregorio es directa: "Creo que no hay derecho, porque esta penalización quiere decir que no todos los españoles somos iguales ante la ley".

El descontento ha saltado al Congreso. El 13 de noviembre de 2025, una moción instó al Gobierno a eliminar los coeficientes reductores para carreras superiores a 40 años; la iniciativa salió adelante sin votos en contra y con 180 votos a favor y 170 abstenciones. Pero la moción no es ley. En la respuesta escrita del Ejecutivo al Congreso, el Gobierno cifró el coste de suprimir la penalización en 3.358 millones de euros anuales: 1.345 millones para las jubilaciones voluntarias y 2.013 millones para las involuntarias. La puerta, por ahora, sigue cerrada. Detrás del reclamo está Asjubi40, una asociación que reúne a jubilados con más de cuatro décadas de cotización y que ha llevado el caso al Senado, al Parlamento Europeo y a varios parlamentos autonómicos.

¿De qué sirve cotizar 47 años si el recorte se aplica igual? La respuesta del sistema es matemática: los coeficientes reductores disminuyen la cuantía de la pensión por adelantar la jubilación y forman parte de las reglas establecidas para acceder anticipadamente al retiro. Pero el contraste europeo también es difícil de ignorar: Alemania contempla una jubilación sin penalización para determinadas carreras de al menos 45 años; Francia cuenta con mecanismos vinculados a los trimestres cotizados; e Italia ha utilizado fórmulas como las conocidas como "cuotas 100, 102 o 103". España, por ahora, mantiene estos coeficientes reductores para determinadas jubilaciones anticipadas incluso en carreras de cotización muy largas. "Hemos cotizado más de 40 años y, al ser penalizados injustamente, pedimos que se nos devuelva el dinero que se nos está quitando". La última palabra no la tienen los jubilados: sino el BOE.

Imagen | Fagner Silva (vía Pexels)