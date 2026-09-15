Una enfermera británica ganó 4,5 millones de euros, dejó su oficio y luego volvió a su antiguo servicio para ayudarlo

Lucy Waring tiene 48 años, fue enfermera del Servicio Nacional de Salud británico (NHS) durante 27 años y, en mayo de 2025, ganó 3,9 millones de libras (unos 4,5 millones de euros) en la National Lottery junto con su marido Jon, de 58. Podría no haber vuelto nunca al hospital. Sin embargo, este mes ha regresado al Torbay Hospital, cerca de Torquay (Devon), para participar como voluntaria en la creación de obras de arte para la unidad de demencia donde trabajaba.

El caso no es único, pero sí poco habitual. La historia, que recoge la BBC, pone en escena una cuestión que la economía vocacional casi nunca puede medir. Tras ganar el premio, Lucy dejó la enfermería. Pero unos meses después contactó con su antiguo servicio para crear "obras de arte duraderas que reconforten a los pacientes" en la unidad de demencia. El medio británico describe el gesto como un regreso voluntario y artístico, no como una reincorporación laboral. El dinero le dio la libertad, pero su regreso muestra que la relación con su antiguo trabajo no había desaparecido.

Sí, pero. La lectura fácil es la del "buen corazón de la enfermera". La lectura difícil es la del sistema. Lucy ya había iniciado su salida de la enfermería cuando ganó el premio. El NHS británico arrastra desde hace años problemas de contratación y retención de profesionales, agravados por las enormes presiones que sufrió el sistema durante la pandemia. El caso de Lucy permite hablar de dos cosas a la vez: la vocación que sobrevive al dinero y las dificultades de un sistema que necesita retener a sus enfermeras. Las dos cosas pueden ser ciertas a la vez.

El contexto. La historia encaja con un debate que El Blog Salmón lleva años contando. Como reflexionaba el medio en su columna sobre si hay profesiones más dignas que otras y la vocación de la medicina, la vocación sanitaria ocupa un lugar importante en el debate sobre el trabajo y el reconocimiento profesional. Y como añadía el medio al analizar la felicidad relativa que da el dinero según el grupo de referencia, el dinero y la felicidad no mantienen una relación tan sencilla como podría parecer. El caso de Lucy lo pone en escena sin teoría: cuando el dinero deja de ser una preocupación, todavía puede quedar el vínculo con aquello que uno hacía.

¿Cuántos "Lucy" hay en el NHS, en la sanidad pública española, en cualquier sistema sanitario europeo, que se irían mañana si pudieran permitírselo? La pregunta queda botando… porque la enfermera que vuelve a pintar la unidad de demencia no es la solución del sistema: es un ejemplo de cómo la relación con una profesión puede sobrevivir incluso después de abandonarla. El tiempo nos lo dirá. De momento, los pacientes del Torbay tienen paredes más amables gracias a una lotería.

Imagen | Lina Kivaka (vía Pexels)