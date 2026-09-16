Christian González, agricultor de 46 años: "Me han ofrecido 700.000 euros por la finca y les he dicho que no. Quiero dejar un legado a mi familia y a la humanidad"

Christian González Aceña tiene 46 años, es ingeniero técnico agrícola y trabaja una hectárea de tierra en Bustarviejo, en la Sierra Norte de Madrid, a 1.300 metros de altitud. La finca, que pagó en 2014 por "unos 38.000 euros", estaba abandonada desde hacía entre 15 y 20 años cuando llegó. Hoy es La Huerta de Abril, una explotación ecológica que cultiva más de 80 variedades comerciales, vende parte de su producción a restaurantes con estrella Michelin y da empleo a siete personas. Por supuesto, esto ha atraído a algún que otro interesado que ha puesto sobre la mesa mucho dinero.

"A mí me encantaría que alguna de mis hijas cogiera el relevo de la huerta. Sé que es difícil, pero sí que me gustaría".

La oferta que rechazó fue de 700.000 euros, según sus propias palabras en el vídeo: "Te puedo decir lo que me han llegado a ofrecer y les he dicho que no. 700.000 euros y les he dicho que no". La propuesta, explica al youtube Goly (vía El Periódico), vino de un amigo que quería organizar eventos en la propiedad. El periodista que le entrevista le replica con sorna: "Eso es una jubilación, ¿eh?". Christian no se inmuta. La cifra multiplica por más de 18 el precio de compra, pero el agricultor la rechaza con un argumento que el artículo de El Periódico recoge en su frase literal: "Lo que hago en realidad es para dejar un legado a mi familia y a la humanidad". La declaración está respaldada por un deseo explícito: "A mí me encantaría que alguna de mis hijas cogiera el relevo de la huerta. Sé que es difícil, pero sí que me gustaría". La continuidad familiar, en su relato, es tan importante como la producción.

Una finca que exige mucho más que 700.000 euros

El coste de montar la explotación, sin embargo, desmiente cualquier imagen bucólica. La valla costó 18.000 euros, la pérgola para la venta otros 20.000, el aljibe 7.000, y entre 4.000 y 5.000 euros se gastaron solo en 2026 en plantas y semillas. "Aquí cada movimiento es un dineral", reconoce Christian en el vídeo, mientras muestra las estaquitas, a 6 euros cada una, y las mallas de agrodón, a 140 euros por unidad. A eso se suma un trabajo que empieza a las seis de la mañana para recoger la verdura con la temperatura mínima del día y se interrumpe a mediodía, cuando el calor hace "imposible continuar trabajando al sol". La finca está en alta montaña, una ubicación que Christian defiende con una explicación que, según cuenta, escuchó a un comprador de aceites esenciales para Loewe: el salto térmico entre el día y la noche aumenta la viscosidad de los tejidos vegetales, lo que se traduce en mayor concentración de aceites esenciales y azúcares. "Las mejores verduras y las mejores plantas medicinales que puedes cosechar están en la montaña", concluye.

El modelo económico, no obstante, ha estado al borde del colapso. En los seis años de actividad han sufrido dos granizadas, una de las cuales les obligó a recurrir al crowdfunding: "Vendimos lo que se dice futuros para la siguiente campaña, experiencias en la finca y cestas. Y la verdad que la gente respondió muy bien y conseguimos tirar para adelante, pero tuvimos un momento crítico". El precio del tomate, entre 5 y 6,5 euros el kilo, lo fija por escandallo de costes, no por lo que haga la competencia, y lo defiende con un argumento que roza la herejía en el sector: "Si pruebas un tomate de esos [los de 20 euros], que tiene un sabor extraordinario, y pruebas un tomate de los nuestros, que es la hostia, caro o barato, depende de la calidad de lo que estás comiendo". El cliente final, reconoce, lo descubre tarde: "Hay clientes que vienen por primera vez y prueban una fresa, un fresón o un pepino o un tomate, y te lo dicen ellos: 'joder, mejor tomate que he probado en mi vida'". Pabú, el restaurante de Coco Montes en Madrid que recibe sus verduras, consiguió su primera estrella Michelin en 2024; para Christian, ese reconocimiento fue "como la final de la Champions".

La decisión de Christian, en cualquier caso, no es solo económica: es una toma de posición sobre el modelo agrario. En el vídeo denuncia cómo la agroindustria multinacional controla el mercado de semillas y menciona el gen "terminator": "puedes coger un tomate, una frutería y lo pones a germinar y no te germina. Entonces eso te genera, te tienes que comprar esas semillas todos los años". Su respuesta es mantener una colección botánica de variedades antiguas, donde el ADN está "seleccionado por el sabor, no por la producción". La finca, en consecuencia, no se vende. El agricultor prefiere quedarse con 38.000 euros invertidos, dos granizadas superadas y una estrella Michelin ajena como referencias, antes que con 700.000 en la cuenta y un campo baldío vendido a eventos.

Y es que, de hecho, debajo del caso personal late una pregunta mayor que el propio Christian formula casi sin querer: "Creo que es necesario que haya gente cultivando hortalizas y manteniendo colecciones de semillas y colecciones botánicas". La frase suena a sentencia. En una España donde un agricultor de 86 años se niega a vender sus tierras pese a una oferta de 14 millones para construir un centro de datos, donde Pascual Cabedo denuncia que las cebollas valen 9 céntimos en el campo y casi 2 euros en el supermercado y donde el campo español "agoniza" mientras los agricultores emigran a Australia por 6.800 euros al mes, decisiones como la de Christian no son una extravagancia: son una divergencia filosófica con el modelo. El lujo, dice él, no está en el precio del tomate. Está en saber exactamente qué se come. Y a 700.000 euros, eso no tiene precio.

Imagen | Goly (vía YouTube)