Enrique Álvarez, mecánico, advierte de una peligrosa tendencia en los talleres: "En cinco años nadie va a tener coche"

"En cinco años nadie va a tener coche financieramente hablando". Con esta frase rotunda arranca Enrique Álvarez, mecánico de Talleres Piba, para ilustrar una arquitectura de diseño que está encareciendo el mantenimiento de los vehículos. Según recoge El Periódico, la predicción no es un deseo personal, ya que una reducción del parque automovilístico dejaría a los talleres sin trabajo, sino una advertencia sobre el coste cada vez mayor de mantener un vehículo. La ecuación es simple: averías que antes se solucionaban sustituyendo una pequeña pieza ahora pueden obligar a cambiar conjuntos completos porque algunos fabricantes integran componentes menores dentro de bloques más grandes.

Un 22% de los coches habría acabado en el desguace por las dificultades económicas de sus propietarios para asumir determinadas reparaciones

El caso práctico que muestra en vídeo es demoledor. Álvarez exhibe una barra estabilizadora delantera de un vehículo de 2012 cuya abrazadera de fijación se ha roto por un impacto contra un bordillo. "Antes esta abrazadera la vendían suelta y valía 8 o 9 euros", explica el profesional manchego. Hoy, según denuncia, el diseño de la pieza obliga al cliente a pedir la estabilizadora completa por unos 350 euros, IVA incluido. "Hemos pasado de que la reparación costara 8 euros más 20 euros de ponerla, 28 euros, a 400", sentencia Álvarez. El mecánico también denuncia que el fabricante obtiene un margen muy superior al vender el conjunto completo, aunque sus cálculos sobre los beneficios concretos de la marca no se han hecho públicos. Las consecuencias económicas de estas reparaciones también preocupan a los conductores: un 22% de los coches habría acabado en el desguace por las dificultades económicas de sus propietarios para asumir determinadas reparaciones y superar la ITV.

Las cifras macroeconómicas de la automoción española respaldan el cabreo a pie de elevador. En concreto, el gasto medio anual de los hogares en reparaciones mecánicas ha escalado desde los 563 hasta los 755 euros entre 2021 y 2025. Esto representa una subida aproximada del 34% en ese periodo. Se trata de un gasto medio por hogar, pero refleja cómo mantener un vehículo supone cada vez un mayor esfuerzo económico para las familias. Para el conductor particular, el capó se ha convertido en una caja negra financiera donde un recambio minúsculo tiene el potencial de dinamitar el presupuesto de todo un trimestre.

El derecho a reparar y las limitaciones de la industria del automóvil

La respuesta institucional a este cuello de botella pasa también por Bruselas. El Parlamento Europeo ha impulsado el derecho a reparar, un marco legal destinado a facilitar las reparaciones y reducir los costes para los consumidores. Sin embargo, la Directiva europea sobre el derecho a reparar se centra en determinados productos y no establece una obligación general para los fabricantes de automóviles de ofrecer todos sus componentes por separado. En el sector del motor existe una regulación específica que garantiza a los talleres independientes el acceso a información técnica de reparación y mantenimiento, aunque esto no obliga a las marcas a comercializar individualmente cada pieza integrada en un conjunto.

Por su parte, los fabricantes suelen justificar determinadas soluciones de diseño por cuestiones de seguridad, resistencia y eficiencia estructural. Así, el mercado asiste a una paradoja sangrante. Se fabrican los vehículos más sofisticados de la historia, pero su mantenimiento requiere una liquidez que puede poner en dificultades a las economías domésticas. Si el salto de 28 a 400 euros por una simple abrazadera se normaliza, la denuncia de Álvarez dejará de ser la anécdota viral de un mecánico. El encarecimiento de las reparaciones amenaza con convertirse en otro obstáculo para quienes necesitan mantener su vehículo en circulación.

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