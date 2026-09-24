Pilar García de la Granja, analista: "Por primera vez en seis años los coches en España se matriculan a niveles previos a la pandemia y es por los modelos chinos"

La pandemia, en el sector del automóvil español, tarda seis años en cerrarse. Pilar García de la Granja, analista económica en Herrera en COPE, lo ha formulado con una sentencia que merece ser leída entera: "Por primera vez en seis años los coches en España se están matriculando a niveles previos a la pandemia y es por los modelos chinos; más de 800.000 matriculaciones". El dato cuadra con la patronal ANFAC: hasta agosto de 2026 se han contabilizado unas 818.000 matriculaciones, alrededor de un 6,4% más que en el mismo periodo del año precedente. Agosto cerró con un incremento interanual del 11,8%, con Toyota y Volkswagen al frente y SEAT entre las marcas más vendidas.

El despegue tiene tres motores, según desgranó la analista. Primero, el plan Auto+, programa del Ministerio de Industria aprobado en febrero de 2026 y cuyo plazo de solicitud se abrió en agosto, que ofrece hasta 4.500 euros de ayuda para determinados vehículos electrificados. Segundo, las marcas chinas, "mucho más asequibles que las tradicionales europeas o norteamericanas", con dos casos destacados: BYD duplica sus matriculaciones y EBRO triplica las suyas en el acumulado hasta agosto. Tercero, el crecimiento demográfico, que incrementa las necesidades de movilidad. La edad media del parque automovilístico español, que según el último informe de ANFAC alcanza ya los 14,6 años, empuja además la renovación.

Las dos Españas del motor

Lo paradójico es que el repunte de las matriculaciones no se traduce, automáticamente, en salud industrial. España es, según ANFAC e Invest in Spain, el segundo fabricante de vehículos de Europa, con alrededor de 2,27 millones de vehículos producidos en 2025, según los datos de producción de ANFAC, una facturación sectorial de 80.315 millones de euros (+3,8% interanual), una inversión récord de 3.197 millones en 2025 (+24,7%) y cerca de 600.000 empleos (590.183 ocupados en el cuarto trimestre de 2025, +4% interanual). Es decir: cerca del 11% del PIB nacional y alrededor del 9% del empleo dependen de un sector que sigue facturando pero que ve cómo las marcas asiáticas ganan peso en el mercado español.

Y es que las cifras de Pilar García de la Granja tienen un telón de fondo que el reportaje no explicita. Las marcas chinas, BYD, EBRO, MG, Omoda y Jaecoo, ya superaban el 13,7% del mercado español en el acumulado hasta abril de 2026, y su cuota siguió creciendo durante los meses posteriores. China ya no necesita a Europa, recordaba El Blog Salmón en abril: en un mercado asiático de más de 34 millones de vehículos al año, las marcas que ayudaron a desarrollar la industria china, como Volkswagen o General Motors, pierden espacio, y esa misma presión se traslada ahora al mercado español.

La analista cerró con una advertencia que también es una rendija: "Que se venda lo que sea, pero que la industria siga ahí". La frase encapsula la paradoja del sector: lo que se vende puede no ser lo que se fabrica, y lo que se fabrica puede no tener sello español. La edad media del parque, entre 12 y 13 años según García de la Granja y de 14,6 años según ANFAC, sigue empujando la renovación, y los coches de segunda mano "se venden como rosquillas", en palabras de la propia analista. El mercado, mientras tanto, se reorganiza: Toyota, Volkswagen y SEAT lideran el volumen; BYD y EBRO marcan la velocidad de crecimiento; algunas marcas tradicionales pierden peso mientras las chinas ganan espacio.

El cierre de la pandemia en el mercado español del automóvil no es, en realidad, una recuperación. Es un cambio de equilibrio: lo que vuelve a las cifras de 2019 no es exactamente el mismo mercado, sino uno que ha cambiado de composición. La presencia de las marcas chinas, ya por encima de uno de cada siete coches vendidos, es una de las principales señales de ese relevo. Que la industria siga ahí, como pedía Pilar García de la Granja, depende de que el segundo fabricante de Europa entienda a tiempo que el coche del futuro ya no es necesariamente europeo. El leviatán, mientras tanto, recauda. Lo que no queda al margen es el empleo; lo que sigue cambiando, el reparto del mercado.

Imagen | David Guerrero (vía Pexels)