Está muy bien que el Estado invierta 7.000 millones en vivienda, pero con eso no cubrimos ni el 1% de la demanda acumulada

El Gobierno ha aprobado, por fin, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con una dotación total de 7.000 millones de euros, el triple que el programa anterior.

El objetivo, asegura, es reforzar el parque público, contener los precios del alquiler y evitar que las viviendas financiadas con dinero público acaben en el mercado libre, como ya ocurrió en décadas pasadas.

También introduce cambios como el blindaje permanente de la vivienda protegida, mayores controles en la adjudicación y un sistema de seguimiento más exhaustivo. Además, fija un precio máximo de alquiler, en torno a los 900 euros mensuales para las viviendas financiadas.

Sin embargo, ¿tiene este nuevo Plan una capacidad real para reducir el déficit de vivienda acumulada que sufre el país?

Las matemática del Plan

Uno de los elementos centrales del programa es la inversión en construcción y adquisición de vivienda. Aproximadamente el 40% del total se destinará a este fin, lo que supone unos 2.800 millones de euros repartidos a lo largo de cinco años.

Si se toma como referencia el nivel de ayudas anunciado, que puede alcanzar hasta 85.000 euros por vivienda, el resultado es limitado. Con esa dotación, el plan permitiría financiar alrededor de 33.000 viviendas en todo el periodo, lo que equivale a unas 6.600 unidades al año.

Aunque puede parecer una cifra aceptable, la realidad es otra: queda muy lejos de las necesidades reales del mercado.

Un déficit estructural que supera las 600.000 viviendas

Hace menos de un año, el propio Banco de España en un encuentro con el Consejo General de Economistas, cifró el déficit acumulado de viviendas en España entre 600.000 y más de 700.000 unidades.

Un dato resultado de años de baja producción, aumento de la demanda y crecimiento demográfico en determinadas áreas urbanas.

Por tanto, si se compara este déficit con la capacidad de generación de vivienda del plan, el impacto es prácticamente marginal. Incluso en el escenario más optimista, la intervención pública cubriría una fracción muy mínima de la demanda acumulada.

Vivienda protegida permanente

Otro de los cambios más relevantes del nuevo Plan es el blindaje de la vivienda protegida. A partir de ahora, cualquier inmueble financiado con fondos públicos deberá mantener su carácter social de forma indefinida.

Y es que, en las últimas décadas se han construido cerca de 2,7 millones de viviendas protegidas que han acabado incorporándose al mercado libre tras su descalificación.

De haberse mantenido dentro del parque público, el país contaría hoy con un volumen de vivienda social comparable al de otras economías europeas. El nuevo marco busca evitar que esta situación vuelva a repetirse.

Más control, más datos y menos opacidad

El plan también introduce mecanismos para mejorar la transparencia del mercado. Entre ellos, la creación de registros de fianzas de alquiler, que permitirán conocer en tiempo real el número de contratos, los precios y la evolución de la oferta.

Este tipo de herramientas pretende reducir la opacidad del mercado del alquiler, donde gran parte de la información se basa en estimaciones y no en datos verificables.

Además, se incorporan sistemas de control en la adjudicación de viviendas, con criterios más objetivos y trazables para evitar irregularidades.

Rehabilitación y movilización de vivienda existente

Otro de los ejes del plan es la rehabilitación del parque existente. Se contemplan ayudas que pueden superar los 30.000 euros por vivienda para mejoras estructurales, accesibilidad o eficiencia energética.

También se incentiva la incorporación de viviendas vacías al mercado del alquiler asequible, mediante subvenciones y financiación para su puesta en uso. En determinados casos, la Administración podrá cubrir hasta el 70% del valor de adquisición, porcentaje que se eleva en zonas con mayor presión de demanda.

Ayudas dirigidas a colectivos específicos

El plan refuerza el apoyo a determinados grupos, especialmente jóvenes y colectivos vulnerables.

Se incluyen ayudas al alquiler, incentivos a la compra en municipios pequeños y programas específicos para personas en situación de especial dificultad.

¿Pero todo esto es suficiente?

En definitiva, el diseño del Plan sí introduce mejoras destacables en términos de control, transparencia y protección del parque público. Sin embargo, el principal problema está en los propios números.

El volumen de recursos destinado a construcción y adquisición resulta insuficiente frente al tamaño del problema que a día de hoy sufre España y que amenaza con volverse endémico si no se ofrecen soluciones mucho más ambiciosas que el presentado por el actual Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Imágenes | Pixabay, Noticias Trabajo