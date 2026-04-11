España quiere blindar el registro de jornada, pero Grecia ya muestra el límite: fichar en tiempo real no vale para nada si no hay inspecciones

El Gobierno lleva tiempo queriendo endurecer el registro de jornada en España, como demuestra el proyecto de ley de reducción de jornada, que lo liga al sistema de control horario digital interoperable, accesible de forma inmediata para la inspección y basado en criterios objetivos y rastreables.

La idea es clara: si se quiere reducir la jornada legal sin que parte del tiempo de trabajo siga escondido, primero hay que controlar mejor las horas reales. La Moncloa presentó el registro como una pieza central del paquete, no como un detalle técnico.

La UE ya lo dijo: medir no es opcional

La base jurídica europea viene de lejos. En 2019, el Tribunal de Justicia de la UE estableció que los Estados miembros deben obligar a las empresas a implantar un sistema “objetivo, fiable y accesible” que permita medir la duración de la jornada diaria de cada trabajador.

En pocas palabras, España no está inventando una nueva obsesión regulatoria, sino intentando reforzar una exigencia europea que apareció, precisamente, para hacer visibles los excesos de jornada y proteger el derecho al descanso.

Grecia ha ido más lejos

El caso más útil para mirar desde España no es Francia ni Alemania, sino Grecia. Allí, la Digital Labour Card registra en tiempo real la entrada y salida del trabajador y envía esa información al sistema público ERGANI, donde puede cruzarse con las declaraciones empresariales y la Seguridad Social.

La Autoridad Laboral Europea lo presenta como una herramienta para combatir el trabajo no declarado y el subregistro de jornada, subrayando que la tarjeta digital da a la inspección evidencia directa sobre las horas trabajadas y facilita sanciones cuando no se activa o cuando lo declarado no coincide con la realidad.

En este sentido, lo más interesante no es que Grecia "haya acabado" con las horas extra ocultas, sino que ha conseguido que dejen de ser invisibles: en sectores donde la tarjeta digital ya se ha implantado, las horas extraordinarias declaradas han subido con fuerza, lo cual no significa que se trabaje más que antes, sino algo más incómodo para las empresas: parte de ese tiempo ya estaba ahí y ahora queda registrado, pagado y cotizado.

La prensa griega presenta el sistema en términos de mayor transparencia, más control e ingresos que "brotan" o se vuelven visibles, no como una solución automática al abuso.

La regulación insuficiente

En cambio, Francia sirve, esta vez, más como un recordatorio de que tener límites claros no elimina por sí solo el problema. Su marco legal mantiene una semana laboral de 35 horas, regula las horas extra, fija recargos y prevé compensaciones del tiempo adicional.

Sin embargo, el caso francés resulta útil: incluso en un país donde el tiempo de trabajo está muy reglado, sigue siendo necesario vigilar cómo se aplican esos límites en la práctica y cómo se retribuye el exceso de jornada: la norma escrita no sustituye el cumplimiento real.

La experiencia europea apunta en una dirección bastante consistente. El informe de Eurofound sobre horas extra en Europa sostiene que los tiempos de trabajo extraordinario y no retribuido siguen siendo un fenómeno extendido en la UE y que el problema no desaparece solo porque exista una regla formal.

Fichar mejor ayuda a ver el problema, pero no lo resuelve. Un punto que, en estos momentos, España haría bien en no perder de vista: el control horario digital puede servir para que la reducción de jornada no se convierta en una ficción estadística, pero el espejo griego sugiere que el verdadero efecto inicial será otro: sacar a la luz horas que ya se trabajaban y no siempre se registraban.

A partir de ahí empieza la parte más difícil, que no depende solo de la tecnología ni del BOE: suficientes inspecciones, sanciones creíbles y una patronal dispuesta a aceptar que el tiempo de trabajo tiene límites reales.