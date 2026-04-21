Ni EEUU, ni China, ni mucho menos Europa. India sorprende con una transferencia generacional de 1,5 billones de dólares para sostener el ecosistema startup ante el frenazo del capital internacional

Durante la última década, el crecimiento del ecosistema startup en India ha estado estrechamente ligado al capital internacional. Fondos de venture capital y grandes inversores globales han impulsado rondas millonarias, especialmente entre 2020 y 2022.

Sin embargo, este flujo de dinero se ha reducido de forma notable en los últimos años. Y a India no le ha tocado otra cosa que reinventarse. Pero ojo, al parecer, lo ha conseguido y con buen atino.

Lejos de depender del capital extranjero, el país está canalizando recursos propios hacia el emprendimiento tecnológico. Apoyándose en una transformación que aúna herencias familiares, nuevos millonarios y una creciente institucionalización del patrimonio. Casi nada.

Una transferencia de riqueza sin precedentes

El dato más relevante es el volumen de capital que está cambiando de manos. India se encuentra en plena transferencia intergeneracional de aproximadamente 1,5 billones de dólares, una cifra que refleja el traspaso de riqueza desde generaciones tradicionales hacia perfiles más jóvenes y orientados a la inversión.

Además, históricamente gran parte del patrimonio se concentraba en activos físicos como oro o bienes inmuebles. Hoy, ese capital está migrando hacia activos financieros, especialmente hacia inversiones en empresas tecnológicas y mercados privados.

El país cuenta ya con cerca de 284 multimillonarios, lo que lo sitúa entre las principales economías en generación de riqueza. Además, el número de individuos con patrimonios superiores a 30 millones de dólares supera los 13.000, con previsión de seguir creciendo en los próximos años.

El papel de las family offices y nuevos inversores

Uno de los grandes protagonistas de esta transformación son las “oficinas familiares”. En apenas seis años, el número de family offices en India ha pasado de unas 45 a más de 300, gestionando conjuntamente activos que superan los 30.000 millones de dólares.

Estas “nuevas estructuras” están cambiando su estrategia. Si antes priorizaban inversiones conservadoras, ahora destinan entre el 10% y el 20% de sus carteras a capital riesgo y empresas emergentes. En realidad, se trata de un nuevo enfoque: no solo preservar la riqueza, sino hacerla crecer.

A este grupo se suman nuevos perfiles inversores. Fundadores de primera generación, emprendedores que han vendido sus compañías y empleados beneficiados por planes de acciones, están reinvirtiendo su capital en startups, creando un círculo de financiación interno.

Del boom extranjero al impulso local

El cambio de tendencia se entiende mejor, eso sí, al observar los datos de financiación.

El volumen de inversión en startups en India pasó de 25.700 millones de dólares en 2022 a apenas 9.600 millones en 2023, reflejando ese repliegue del capital internacional en un entorno de tipos de interés elevados y menor apetito por el riesgo.

Ante esta caída, las startups han buscado financiación dentro del propio país. Y para sorpresa de algunos, la respuesta ha sido rápida.

Hay ejemplos que muestran cómo rondas previstas inicialmente en 300 millones de dólares han superado los 350 millones en cuestión de semanas gracias al apoyo de inversores locales.

Este cambio lo que hace es reducir la dependencia del capital extranjero y permite una mayor estabilidad en el tiempo: el dinero doméstico suele ser menos volátil.

India está cambiando su modelo económico

Esta economía, es importante remarcarlo, se sitúa dentro de un cambio profundo en la propia estructura económica del país.

India liberalizó su economía a comienzos de los años noventa, eliminando gran parte de las restricciones al sector privado y abriendo el país al comercio y la inversión internacional. Un punto de partida que sin duda sentó las bases del crecimiento actual.

Hoy, esas mismas familias empresariales y ese conocimiento acumulado durante décadas, parece ser que se está combinando a la perfección con nuevas ideas impulsadas por generaciones más jóvenes.

Además, las nuevas generaciones tienen mayor acceso a información, formación global y redes de contacto, lo que facilita la toma de decisiones de inversión más sofisticadas.

Pero claro, hay riesgos

A pesar del impulso positivo, este modelo también presenta algún que otro riesgo. La concentración de inversión en fases tempranas puede generar burbujas si no se gestiona adecuadamente. Además, la transición generacional no siempre es sencilla.

Dado que las empresas familiares representan cerca del 79% del PIB de India, cualquier problema en la gestión de esta transición puede tener implicaciones macroeconómicas importantes.

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