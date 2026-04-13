España ya no es para los españoles. La subida de los precios de los hoteles ya triplica la media europea. En 2026 nos resulta más barato viajar fuera

Llega uno de los momentos más esperados del año. Tras meses de trabajo y madrugones, es el turno de preparar las vacaciones de verano. Sin embargo, más nos vale preparar el bolsillo. Las 2026 podrían ser las más caras de la historia.

O por poner un ejemplo: es posible que salga más económico viajar a Manchester o a Nápoles que ir a visitar a un familiar a Toledo.

Una subida de precios del 61,5% en cinco años

Los precios hoteleros en España mantienen una tendencia al alza y sin pausa desde la salida de la pandemia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), estos ya acumulan una subida del 61,5% entre abril de 2021 y febrero de 2026.

Se trata de un dato que, además, triplica el avance de la inflación general en el mismo periodo, que se sitúa en torno al 21%.

El repunte comenzó en junio de 2021, cuando el Índice de Precios Hoteleros (IPH) registró una subida del 8,76%. A partir de ahí, la escalada se intensificó, alcanzando un máximo del 24,4% en noviembre de ese mismo año.

El mayor pico se produjo en abril de 2022, con un aumento cercano al 30% (29,3%), seguido de varios meses con incrementos de doble dígito.

Desde finales de 2022, el ritmo de subida empezó a moderarse, aunque se ha mantenido en niveles elevados, con crecimientos cercanos al 10% durante varios ejercicios.

Ya en 2025, las subidas se suavizaron hasta situarse alrededor del 5%, mientras que en los primeros meses del año actual rondan el 4%. Las subidas de los precios no cesan.

Según el barómetro elaborado por Cushman & Wakefield junto a STR, la tarifa media hotelera en España alcanzó los 166,1 euros en 2025, frente a los 158,5 euros de 2024.

O lo que es lo mismo, un incremento del 4,8% que llegó a triplicar la media europea, donde las noches de hotel apenas subieron un 1,2%.

El ADR, el indicador del precio medio por habitación, asusta

Basta con revisar algunos de los principales indicadores del sector hotelero para entender cómo están aumentando los precios en España.

En línea con esta evolución, el ADR, que mide el precio medio por habitación ocupada, ha pasado de 81,3 euros en enero de 2019 a 116 euros en enero de este año, lo que supone un incremento del 42,6%.

Y ojo, porque en temporada alta como agosto, el precio alcanza los 155,7 euros, frente a los 109,3 euros previos a la pandemia.

En hoteles de cinco estrellas, el ADR supera los 339 euros en agosto, un 52% más que en 2019. En los de cuatro estrellas, el aumento es del 37%, hasta los 164 euros.

Por su parte, el RevPAR, que mide ingresos por habitación disponible, también muestra fuertes subidas. En 2026 se sitúa en 65,8 euros, un 52% más que en 2019, consolidando la enorme mejora en la rentabilidad del sector.

Marbella y los destinos premium disparan los precios

Según el barómetro de STR y Cushman & Wakefield, el encarecimiento, aunque extendido a todo el territorio, se intensifica especialmente en los destinos con mayor tirón internacional.

Con los últimos datos disponibles, correspondientes a 2024, Marbella encabezó con claridad el ranking nacional, con un precio medio diario de 303,4 euros tras registrar un incremento del 8,2%. Este dato la sitúa como el mercado con el ADR más elevado de España, muy por encima de otros enclaves turísticos.

Baleares, con 194,9 euros, y Barcelona, con 187,8 euros, ocupan la segunda y tercera posición, respectivamente.

El incremento también se extiende a otras zonas.

· Madrid (+14%)

· Málaga (+11,4%)

· Alicante (+10,3%)

· Islas Canarias (+10,2%)

· Granada (+6,1%)

· Zaragoza (+6,3%)

Y claro, la rentabilidad hotelera está disparada

Con estos aumentos, los hoteles de España se frotan las manos en un 2026 que se espera sea de altísimas ganancias y una excelente rentabilidad.

Si nos fijamos en el RevPAR, otro de los indicadores clave del sector hotelero y que mide cuánto dinero genera un hotel por cada habitación disponible, esté ocupada o no, se situó en 118,26 euros en 2024, tras crecer un 11,5%.

Marbella vuelve a encabezar el ranking con 201,28 euros, seguida de Barcelona (146,44 euros) y Baleares (133,29 euros). Madrid destaca de nuevo por su dinamismo, con un incremento del 19%, el mayor del país. También sobresalen Alicante (+15,6%) y Canarias (+13,6%).

Viajar fuera ya es más barato que quedarse en España

Este encarecimiento, sin vistas a detenerse, está provocando un cambio en el comportamiento del viajero español. Y es que, cada vez es más habitual encontrar destinos internacionales más baratos que muchos puntos turísticos nacionales.

Según un análisis del comparador Roams pasar una semana en hotel en Estambul cuesta alrededor de 2.627 euros, mientras que una estancia similar en Guipúzcoa asciende a 4.438 euros. La diferencia supera los 1.800 euros.

El mismo patrón se repite en otras ciudades europeas. Lisboa (2.512 euros), Berlín (2.790 euros) o Roma (2.797 euros) ofrecen precios más bajos que regiones españolas como Asturias (2.860 euros) o Cantabria (3.396 euros).

Incluso destinos de sol y playa como Baleares compiten ya con paquetes al Caribe en igualdad o por debajo en precio. Casi nada.

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