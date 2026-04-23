Europa vendió el aumento del gasto militar como motor económico. El FMI ya enfría esa promesa: Bruselas calcula que la deuda subiría cuatro veces más que el PIB

Durante meses, Europa ha tratado de presentar el rearme como algo más que una necesidad estratégica. La idea era simple y útil a nivel geopolítico: aumentar el gasto en defensa servía para responder a las actuales crisis en Ucrania e Irán, al mismo tiempo que podía impulsar industria, empleo y crecimiento.

El problema es que ese relato empieza a desinflarse. El Fondo Monetario Internacional ha puesto límites claros a esa expectativa, y la propia Comisión Europea ya había dibujado un equilibrio bastante menos brillante: algo más de PIB, sí, pero con un aumento relevante de la deuda.

El rearme nunca fue un milagro económico

La comparación más incómoda la dio Bruselas en mayo de 2025. En una simulación incluida en sus previsiones de primavera, la Comisión estimó que un aumento lineal del gasto en defensa de hasta el 1,5% del PIB elevaría el PIB real de la UE un 0,5% sobre el escenario base en 2028.

A la vez, la ratio de deuda pública subiría 2 puntos porcentuales frente a ese mismo escenario. Es decir, en ese ejercicio el aumento de la deuda sería cuatro veces mayor que el del PIB adicional esperado. No es una cifra menor, porque resume bastante bien el problema del relato europeo: el rearme puede aportar algo de actividad, pero no parece ni de lejos un motor de crecimiento limpio ni barato.

La tesis de un pequeño dividendo económico no salió de la nada. Hace un año, Reuters apuntaba que el aumento del gasto militar podía ayudar a reactivar una economía europea plana, sobre todo si terminaba arrastrando inversión industrial, innovación y capacidad productiva propia. Alemania aparecía entonces como uno de los casos más visibles: si levantaba parte de sus restricciones fiscales para gastar más en defensa, podía activar a la vez un ciclo de inversión con efectos más amplios sobre la economía.

No obstante, incluso ese análisis venía lleno de condiciones. El impacto inmediato no iba a ser grande, y buena parte del beneficio dependía de algo que Europa todavía no tiene plenamente resuelto: una base industrial de defensa suficientemente integrada, coordinada y capaz de absorber una porción relevante de ese gasto.

Si las compras siguen fragmentadas o una parte sustancial del presupuesto termina en importaciones, la posibilidad de multiplicar la inversión se reduce mucho.

El FMI enfría la promesa

Esto es lo que subraya el Fondo Monetario Internacional en el World Economic Outlook de abril de 2026: los booms de gasto militar son cada vez más frecuentes y pueden elevar la actividad a corto plazo, pero insiste en que vienen acompañados de costes fiscales y externos.

En un boom típico, el gasto en defensa aumenta unos 2,7 puntos del PIB en dos años y medio, con aproximadamente dos tercios financiados vía déficit. En promedio, esos episodios terminan empeorando el déficit fiscal en 2,6 puntos del PIB y elevando la deuda pública en unos 7 puntos en apenas tres años.

Frente a esa lectura, otros análisis, como los de Capital Economics, advierten de que el impacto sobre el crecimiento puede ser mucho más limitado e incluso negativo

La clave no está solo en que haya más gasto, sino en cómo se financia y dónde termina. El FMI advierte de que cuando una parte relevante del esfuerzo se canaliza hacia armamento comprado a proveedores extranjeros, las ganancias de producción son menores.

También recuerda que estos impulsos pueden aumentar la inflación, tensar la política monetaria y complicar la sostenibilidad fiscal y externa. En términos políticos, el rearme mueve la demanda, pero no garantiza un impulso neto suficiente como para compensar por sí mismo el deterioro que deja detrás en las cuentas públicas.

El problema: demasiado gasto que se fuga

En Europa ese matiz importa todavía más. Una parte del relato descansaba en la idea de que el nuevo esfuerzo en defensa serviría para fortalecer la autonomía industrial del continente.

Sin embargo, esta transición no es automática. Reuters ya apuntó en 2025 que la dependencia europea de importaciones de defensa y la fragmentación del sector limitaban mucho el efecto económico de corto plazo. Dicho de otra forma: no basta con anunciar más miles de millones para que ese dinero se transforme en crecimiento interno. Para eso hace falta capacidad industrial, coordinación y tiempo.

Para los analistas, el rearme europeo empieza a parecer menos un estímulo económico y más una elección estratégica con costes visibles. ¿Es necesario? Es probable, debido a sus efectos positivos a largo plazo, si consigue consolidar una base tecnológica e industrial más robusta. No obstante, venderlo como si fuera una palanca clara de crecimiento empieza a ser más difícil de sostener.

El peor momento para endeudarse

Además, el contexto ha empeorado. El FMI no solo prevé menos crecimiento y más inflación en la eurozona, sino que también apunta a que el BCE podría verse forzado a endurecer su política monetaria en 2026 si ese repunte de precios se consolida. Ese es un detalle importante: endeudarse siempre pesa, pero pesa más cuando se encarece la financiación.

La cuestión, por tanto, ya no es si Europa debe gastar más en defensa, sino si puede seguir presentando ese esfuerzo como un motor económico casi natural. Para el FMI y CEE, la respuesta empieza a ser bastante menos optimista.

El rearme puede ser inevitable. Venderlo como una buena noticia económica… ya no parece tan sencillo.